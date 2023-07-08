Путин находится в «разобранном» состоянии 8.07.2023, 8:41

5,578

Мы наблюдаем, по сути, развал России.

Все что, сейчас ни происходит в Беларуси и РФ, происходит к лучшему. Об этом в интервью Studio X-97 рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Ведущий — Евгений Климакин.

Подписывайтесь на Youtube канал «Хартии-97» - charter97video. Поделитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите комментарии.

— В любом случае хочется сказать, что все что, сейчас ни происходит, происходит к лучшему. Потому что мы наблюдаем, по сути, развал России.

Пригожин — это же такая первая ласточка или «черный лебедь» для путинского режима. Стало понятно, насколько противоречивые сейчас настроения не только среди населения, но и среди элит. Видимо, Пригожин рассчитывал на поддержку российских военных элит, потому что происходящее с тем же командующим Воздушно-космическими силами Суровикиным подтверждает, что Пригожин рассчитывал на его поддержку в день госпереворота.

Сейчас вот Суровикин, похоже, что действительно находится под арестом. Он не появляется нигде, очевидно поэтому Пригожину пришлось сдать назад и не довести своего дела до конца. Хотя у него были все шансы дойти до Москвы.

Мы видели, что он пользуется поддержкой среди военнослужащих, среди силовиков. Полиция отказывалась противостоять ЧВК «Вагнер», народ поддерживал, встречал цветами, аплодисментами. В принципе Путин сбежал из Москвы, столицу он оставил. Пригожин вполне мог захватить власть. Но, видимо, остановился, поскольку те люди, на которых он рассчитывал, его не поддержали. И один из этих людей, вероятно, Суровикин. Но вся эта ситуация показала, насколько слаб и хрупок российский режим. На самом деле мы преувеличиваем его силу, преувеличиваем его мощь. Думаю, что впоследствии, если и не Пригожин, то будут появляться другие амбициозные военачальники, которые захотят взять власть свои руки.

— Путин уже сбитый летчик для своих же?

— Пригожин, по сути, обнулил Путина. Посмотри, какая была истеричная реакция. Сначала он сбежал, потом сделал крайне нервное, рваное такое обращение к народу, потом устроил какой-то мини-парад в Кремле. А на совещании с силовиками было видно, в каком Путин находится разобранном состоянии.

— Где тот альфа-самец, которого делали, создавали?

— Не знаю, по-моему, там альфа-самцами, если и были, то скорее его двойники. Потом вот это поездка в Дагестан, где он несмотря на ковидные ограничения, на жесткий карантин, которого Путин придерживался на протяжении нескольких лет, он стал обниматься с местным населением. Сейчас, говорят, вот снова в регионы будут активные поездки со стороны Путина. Но он пытается сделать вид, что удерживает ситуацию, что он якобы пользуется какой-то поддержкой населения. Но всем очевидно, что король голый, всем очевидно, что это не так. И чем больше Путин пытается судорожно доказать нам обратное, тем хуже у него получается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».