Под Минском заметили колонну экзотических истребителей на буксире 2 8.07.2023, 8:45

7,148

В Беларусь прибыли Су-30 из Уганды.

На трассе под Минском заметили истребители Су-30 на буксире, сообщает «От винта».

Видео было снято ранним утром 7 июля. Колонна двигалась в направлении Барановичей.

Ранее в сети появлялась информация, что российским Ан-124 на аэродром в Мачулищах доставлены Су-30 ВВС Уганды.

В Беларусь они прибыли для проходжения капремонта на 558 АР3 в Барановичах. Но из-за того, что там сейчас проводится

ремонт взлётно-посадочной полосы, доставить их сразу на территорию завода по воздуху было невозможно. Поэтому выбрали промежуточным хабом Мачулищи.

Судя по окраске, «сушки» действительно угандийские.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».