закрыть
8 июля 2023, суббота, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Минском заметили колонну экзотических истребителей на буксире

2
  • 8.07.2023, 8:45
  • 7,148
Под Минском заметили колонну экзотических истребителей на буксире

В Беларусь прибыли Су-30 из Уганды.

На трассе под Минском заметили истребители Су-30 на буксире, сообщает «От винта».

Видео было снято ранним утром 7 июля. Колонна двигалась в направлении Барановичей.

Ранее в сети появлялась информация, что российским Ан-124 на аэродром в Мачулищах доставлены Су-30 ВВС Уганды.

В Беларусь они прибыли для проходжения капремонта на 558 АР3 в Барановичах. Но из-за того, что там сейчас проводится

ремонт взлётно-посадочной полосы, доставить их сразу на территорию завода по воздуху было невозможно. Поэтому выбрали промежуточным хабом Мачулищи.

Судя по окраске, «сушки» действительно угандийские.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец