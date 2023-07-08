Под Минском заметили колонну экзотических истребителей на буксире

Под Минском заметили колонну экзотических истребителей на буксире2
- 8.07.2023, 8:45
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В Беларусь прибыли Су-30 из Уганды.
На трассе под Минском заметили истребители Су-30 на буксире, сообщает «От винта».
Видео было снято ранним утром 7 июля. Колонна двигалась в направлении Барановичей.
Ранее в сети появлялась информация, что российским Ан-124 на аэродром в Мачулищах доставлены Су-30 ВВС Уганды.
В Беларусь они прибыли для проходжения капремонта на 558 АР3 в Барановичах. Но из-за того, что там сейчас проводится
ремонт взлётно-посадочной полосы, доставить их сразу на территорию завода по воздуху было невозможно. Поэтому выбрали промежуточным хабом Мачулищи.
Судя по окраске, «сушки» действительно угандийские.