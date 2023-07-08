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«Черные лебеди» летают стаями: что будет с Беларусью в ближайшее время

  • 8.07.2023, 9:14
  • 3,294
«Черные лебеди» летают стаями: что будет с Беларусью в ближайшее время

Реалистичный прогноз от главного редактора Charter97.org.

Какой сценарий освобождения Беларуси самый реальный и что будет определять развитие ситуации в нашей стране в ближайшее время?

Об этом в интервью Studio X-97 рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Ведущий — Евгений Климакин.

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— Что будет определять развитие ситуации в Беларуси в ближайшее время?

— Развитие ситуации в Беларуси также зависит, конечно же, от ситуации в Украине. Это безусловно. И враг-то у нас общий — это режим Путина и Россия. И, конечно же, чем больше ударов наносится по режиму Путина, чем больше хаоса в самой России, чем слабее режим Путина, тем больше шансов у белорусов добиться свободы для своей страны.

— Как заставить Россию прекратить войну в обозримом будущем? Потому что есть сценарии такие, что это будет какая-то бесконечная история.

— Поставками всех необходимых вооружений: и истребителей, и тяжелой техники, и танков Украине. Ну и усилением санкционного давления на саму Россию.

— Каковы наиболее реалистичные прогнозы относительно нашего будущего и в контексте войны, и в контексте того, что в Беларуси будет происходить?

— Мы можем анализировать, прогнозировать, но никто не знает, что может произойти не то что завтра, а через минуту, через 15 минут, через час. Кто прогнозировал, что будет пригожинский бунт или госпереворот 24 июня? Были предположения некоторых экспертов, но все равно такой сценарий мало кто предполагал.

Поэтому в любой момент может прилететь этот «черный лебедь» и они будут летать стаями, будет меняться вся ситуация. Единственное, что можно предсказать, — это тенденцию. А тенденция такова, что Россия, безусловно, проиграет в этой войне. А Украина и Беларусь будут свободны.

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