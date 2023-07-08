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Зеленский приехал на остров Змеиный

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  • 8.07.2023, 9:18
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Зеленский приехал на остров Змеиный

Президент Украины посетил место победы в 500 день полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем ГУР Кириллом Будановым посетили остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашего государства.

Об этом сообщил президент Украины в социальных сетях.

«Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны», - отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что небольшой клочок суши посреди Черного моря - это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.

Он поблагодарил с этого места победы каждого украинского воина за 500 дней борьбы за свою территорию.

«Пусть свобода, которой хотели для Украины все наши герои разных времен и которую предстоит завоевать именно сейчас, будет уважением всем, кто отдал жизнь ради Украины. Мы обязательно победим», - добавил он.

Освобождение Змеиного

Еще в начале полномасштабного вторжения россияне атаковали остров Змеиный с помощью ракетного крейсера «Москва». Захватчики пригрозили украинским пограничникам убийством, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. В тот день оккупанты взяли в плен украинских защитников, один из которых перед этим сказал запоминающуюся фразу: «Русский военный корабль, иди на…».

Однако 30 июня 2022 года захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от оккупантов.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что без возобновления контроля над островом стало бы невозможным какое-либо судоходство из портов в Черном море.

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