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Нет крыши и грузовой кузов: как выглядит самый необычный Rolls-Royce в мире

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  • 8.07.2023, 9:22
Нет крыши и грузовой кузов: как выглядит самый необычный Rolls-Royce в мире

Экстравагантный тюнинг выполнили по заказу американского рэпера Лил Узи Верта.

В США появился очень странный Rolls-Royce Cullinan. Роскошный внедорожник превратили в оригинальный пикап-кабриолет. Об этом сообщается на Instagram-странице ателье Car Effex.

Именно эта компания выполнила столь авангардный тюнинг Rolls-Royce Cullinan. Заказчиком выступил американский рэпер Лил Узи Верт.

У Rolls-Royce Cullinan срезали центральную часть крыши и задние стойки. Вместо багажника у авто теперь кузов, в котором установлены динамики и сабвуфер за стеклом.

Салон Rolls-Royce Cullinan обшили еще более дорогой кожей, чем в стандартном кроссовере, а подголовники украшены веселой графикой.

Решетка радиатора Rolls-Royce окрашена в белый и фиолетовый цвета, а фирменная статуэтка «Дух экстаза» инкрустирована настоящими бриллиантами. Также обращают на себя внимание огромные колесные диски.

Силовой агрегат Rolls-Royce Cullinan остался без изменений. Кроссовер оснащен 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП.

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