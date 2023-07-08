Джо Байден предупредил Си Цзиньпина
- 8.07.2023, 9:30
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Глава Китая слушал президента США и не спорил.
Президент США Джо Байден сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину «быть осторожным» в отношениях с Москвой, ведь Пекин полагается на западные инвестиции.
Об этом сообщает Reuters.
После двухдневного визита президента Китая в Москву, в марте этого года, Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным». Американский лидер отметил, что после полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.
По его словам, Си говорил Байдену, что экономика Китая зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.
«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», – сказал Байден.
На вопрос, что ему на это ответил Си, президент США сказал: «Он слушал и не спорил».
Визит Си Цзиньпина в Путин
Глава Китая с двухдневным визитом прибыл в Москву 20 марта. Во время неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая длилась 4 часа, он обсуждал тему войны в Украине.
Отношения США и Китая
Отношения между странами начали стремительно ухудшаться в прошлом году, когда США выступили на стороне Тайваня, который Китай считает своей территорией.
Также, усилению напряжения в восстановлении поспособствовал инцидент, произошедший в феврале 2023 года, когда над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему и якобы не выполнял разведку.