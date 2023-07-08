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Джо Байден предупредил Си Цзиньпина

  • 8.07.2023, 9:30
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Джо Байден предупредил Си Цзиньпина

Глава Китая слушал президента США и не спорил.

Президент США Джо Байден сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину «быть осторожным» в отношениях с Москвой, ведь Пекин полагается на западные инвестиции.

Об этом сообщает Reuters.

После двухдневного визита президента Китая в Москву, в марте этого года, Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным». Американский лидер отметил, что после полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.

По его словам, Си говорил Байдену, что экономика Китая зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», – сказал Байден.

На вопрос, что ему на это ответил Си, президент США сказал: «Он слушал и не спорил».

Визит Си Цзиньпина в Путин

Глава Китая с двухдневным визитом прибыл в Москву 20 марта. Во время неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая длилась 4 часа, он обсуждал тему войны в Украине.

Отношения США и Китая

Отношения между странами начали стремительно ухудшаться в прошлом году, когда США выступили на стороне Тайваня, который Китай считает своей территорией.

Также, усилению напряжения в восстановлении поспособствовал инцидент, произошедший в феврале 2023 года, когда над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему и якобы не выполнял разведку.

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