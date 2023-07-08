Пьяного бесправника в Слуцке останавливали со стрельбой
- 8.07.2023, 9:35
«Голливудскую» погоню показали на видео.
В милицию поступило сообщение о том, что по городской улице Ленина в Слуцке двигается Audi 80, «водитель которого ведет себя неадекватно, виляет по дороге, возможно, пьян», сообщает УВД Минского облисполкома.
Наряд ГАИ выехал по указанным координатам и обнаружил машину. Водителю было неоднократно предложено остановиться, однако он попытался скрыться — началось преследование.
«Во время погони мужчина игнорировал неоднократные требования остановиться, в том числе включаемые звуковые сигналы и проблесковые маячки синего и красного цветов. Водитель повышал и снижал скорость движения, вилял из стороны в сторону, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Убедившись, что трасса свободна, сотрудники ДПС сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем открыли огонь по колесам. Правонарушителя удалось остановить», — рассказали в ведомстве.
За рулем автомобиля находился 23-летний житель Слуцкого района. По результатам медосвидетельствования, он был пьян — 2,2 промилле.
В отношении мужчины составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Ранее он привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.