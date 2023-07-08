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Пионтковский рассказал, как Кадыров готовит Чечню к жизни без России

  • 8.07.2023, 9:42
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Пионтковский рассказал, как Кадыров готовит Чечню к жизни без России

Мятеж Пригожина стал водоразделом.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже ментально находится в постпутинской России и его уже можно вычеркнуть из «русского управления».

«Никуда кадыровцы после мятежа Пригожина не пойдут. Кадыров уже живет ментально в постпутинской поствоенной России и армию создает для защиты своего государства. У него задача и чем он отличается от других создателей ЧВК в России. Империалистическая война перерастает не в гражданскую, а мафиозную и ЧВК создаются для будущей борьбы за власть, за громадную собственность, которая останется бесхозной после поражения и ухода путинских прихвостней. Борьба заключается в цели отстоять независимость Чечни», - сказал он в эфире.

Пионтковский отметил, что Чечня де-факто независима, но это все держится на личной унии Путина и Кадырова.

«Путин платит как проигравший по существу во второй Чеченской войне громадные миллиарды долларов. А Кадыров за это демонстрирует формальную лояльность Москве и даже согласился участвовать частично вот в этой империалистической авантюре в Украине. С уходом Путина, а силовики все ненавидят Кадырова, и он понимает что они попытаются покорить Чечню как некую компенсацию за проигрыш войны в Украине. Он готовится именно к этой войне. Из русского управления его уже можно выбросить, он занят вопросами сохранения независимости Чечни. Кроме того, у Чечни и у него масса врагов: очень много людей не были согласны с этим его пактом с Путиным. Все проблемы Кадырова сейчас связаны с Чечней, а с этим горящим поездом он уже связываться не хочет», - добавил политолог.

Ситуация с Кадыровым - детали

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если однажды кто-то вроде главаря российской частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина или главы Чечни Рамзана Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи подразделения были отправлены в Ростов на подавление мятежа ЧВК «Вагнер», высказался о случившемся, а также нашел объяснение мятежу Пригожина.

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