«Дрон летит! Кому звонить?»: беспилотники массово атаковали российский Воронеж

«Дрон летит! Кому звонить?»: беспилотники массово атаковали российский Воронеж5
- 8.07.2023, 9:50
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Нефтехранилища «Роснефти» и военный аэродром сотрясло от взрывов.
В российском Воронеже ночью, 8 июля, слышали звуки взрывов. Местные власти заявляют о «массовой атаке дронов».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гесева в Telegram.
«Дрон летит на город! Кому звонить?», - писали в соцсетях местные жители.
Жители села Дмитровка Воронежской области заявили о беспилотнике, который летит в сторону Воронежа. Впоследствии сообщили о звуках взрывов в западной части города.
Губернатор региона Гасеев заявил, что на подлете к Воронежу средства противовоздушной обороны якобы обнаружили и уничтожили два БПЛА.
Позже телеграм-канал «База» сообщил, что сразу несколько беспилотников пытались атаковать нефтехранилища в Воронежской области.
Первый дрон был обнаружен около 23 часов на территории воронежского цеха «Роснефти» на улице Димитрова. В результате его падения никто не пострадал.
Еще один беспилотник был сбит спустя 7 минут в нескольких километрах от аэродрома «Балтимор». Пострадавших нет.
Спустя полчаса был обнаружен и нейтрализован и третий беспилотник. На этот раз в поселке Софьино Новоусманского района. По данным «Базы» он пытался атаковать местную производственно-диспетчерскую станцию «Воронеж».
В итоге дрон упал на крышу одного из резервуаров. Пострадавших и разрушений нет.
Около половины третьего ночи был сбит и еще один дрон. На этот раз в районе села Гремячье Хохольского района. Пострадавших и разрушений нет.