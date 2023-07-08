«Дрон летит! Кому звонить?»: беспилотники массово атаковали российский Воронеж 5 8.07.2023, 9:50

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Нефтехранилища «Роснефти» и военный аэродром сотрясло от взрывов.

В российском Воронеже ночью, 8 июля, слышали звуки взрывов. Местные власти заявляют о «массовой атаке дронов».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гесева в Telegram.

«Дрон летит на город! Кому звонить?», - писали в соцсетях местные жители.

Жители села Дмитровка Воронежской области заявили о беспилотнике, который летит в сторону Воронежа. Впоследствии сообщили о звуках взрывов в западной части города.

Губернатор региона Гасеев заявил, что на подлете к Воронежу средства противовоздушной обороны якобы обнаружили и уничтожили два БПЛА.

Позже телеграм-канал «База» сообщил, что сразу несколько беспилотников пытались атаковать нефтехранилища в Воронежской области.

Первый дрон был обнаружен около 23 часов на территории воронежского цеха «Роснефти» на улице Димитрова. В результате его падения никто не пострадал.

Еще один беспилотник был сбит спустя 7 минут в нескольких километрах от аэродрома «Балтимор». Пострадавших нет.

Спустя полчаса был обнаружен и нейтрализован и третий беспилотник. На этот раз в поселке Софьино Новоусманского района. По данным «Базы» он пытался атаковать местную производственно-диспетчерскую станцию «Воронеж».

В итоге дрон упал на крышу одного из резервуаров. Пострадавших и разрушений нет.

Около половины третьего ночи был сбит и еще один дрон. На этот раз в районе села Гремячье Хохольского района. Пострадавших и разрушений нет.

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