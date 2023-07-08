«Чувствую себя легко, когда вокруг нет скопления вещей» 10 8.07.2023, 10:00

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Истории белорусов, которые обходятся минимумом во всем.

Если вы думаете, что минимализм — это про бедность, вспомните хотя бы Марка Цукерберга, который всегда появляется на людях в серой футболке и простых джинсах. Да, это не одна и та же футболка — просто один из богатейших людей планеты не хочет тратить время на такие мелкие вопросы, как выбор одежды или меню для завтрака, он решает задачи посерьезнее. Среди нас тоже немало людей, которым очень близки идеи минимализма. К чему может привести избавление от лишних вещей? Сайт onliner.by опубликовал две истории белорусов.

«Списки есть для всего»

Со своим нынешним молодым человеком Мария Данченко сразу договорилась: покупаем все новое. В их общую квартиру он тоже не привозил ничего из старого жилья — только одежду.

— Мы просто приехали в магазин и купили всю домашнюю утварь по списку — в том количестве, в котором необходимо. Сейчас у нас, например, четыре больших полотенца: два моих и два его, белые и серые. Одни я вешаю в ванной, другие стираю. Есть комплект полотенец для гостей.

С постельным бельем похожая ситуация: три комплекта на смену и два гостевых. Вилки, ножи, ложки, тарелки, чашки разложены и расставлены по своим местам в нужном количестве. Все, что требуется для гостей, лежит в отдельной коробке.

Когда Мария жила с бывшим мужем, все было по-другому: в доме было множество изношенных вещей. После расставания девушка ушла с одним пакетом — в нем было самое необходимое для нее и для ребенка.

Сейчас девушка живет по правилам минималистов: никаких спонтанных покупок. Если что-то разбивается или приходит в негодность, вещь выбрасывается, и на замену ей покупается новая.

— Сегодня как раз разбилась серая тарелка из комплекта, — смеется девушка. — А мой мужчина поехал в Вильнюс. Значит, зайдет в IKEA и купит одну серую тарелку.

С продуктами то же самое. Готовой еды в доме никогда нет, говорит Мария. Завтраки и ужины готовятся и сразу съедаются, а обедают ребята обычно вне дома.

— У меня меню расписано на неделю, и покупаю я только необходимое. В холодильнике всегда лежат овощи и фрукты, ягоды, яйца. Есть сахар, соль, мука. Крупы, макароны и картофель мы почти не едим. Если я собираюсь готовить сырники, покупаю творог и сметану. На завтраки также делаю яичницу с салатом и мясной нарезкой или тосты с авокадо и красной рыбой, иногда блинчики. На ужин, как правило, у нас салат и мясо или рыба.

Если захочется чего-то изысканного, всегда можно сходить в ресторан.

Гардероб — извечная тема для обсуждения.

— Раньше я брала количеством, сейчас — качеством. Совсем нет импульсивных покупок. Я продумываю свой образ, составляю список и еду за конкретными вещами. Нужна юбка — ищу только юбку, иногда даже по несколько дней. Могу в магазине сделать фото, потом дома продумать, с чем я эту вещь буду носить, и, если подходит, вернусь и куплю.

Мария перечисляет, что есть у нее из одежды: две юбки (джинсовая и черная), два костюма (юбочный и классический брючный), несколько рубашек, три пары шорт разных цветов, летний спортивный костюм с шортами, четыре пары джинсов, а также несколько платьев — для выходов в свет и в детский сад за ребенком. Да, еще сумочки. Их всего две — хорошего качества и в базовых цветах, чтобы подходили под любой образ.

В основном вся одежда сдержанных тонов: пастельный, белый, коричневый, черный, молочный. Есть ли что-то яркое? «Конечно: розовый пиджак!»

— Я вещи не жалею. Если появилось настроение почистить шкаф, открываю и чищу. Одежду в хорошем состоянии сестра передает в школу малообеспеченным семьям. Обувь с удовольствием носит моя тетя, у нас с ней один размер. А сильно поношенные вещи я просто выбрасываю. Раз в полгода точно делаю чистку. С детскими вещами то же самое: как только ребенок из чего-то вырос, собираю и отдаю — к счастью, у подруг дети младше моей, есть с кем поделиться.

Особая история — косметика. Несколько лет назад Мария обратилась к косметологу, чтобы ей подобрали уход.

— Я поняла, что не хочу сама разбираться в составах и выбирать косметику, мне помогла специалист. И с тех пор я покупаю одни и те же продукты — тоже по списку. Заканчивается одно средство — иду покупаю новое. Из шампуней попробовала несколько брендов и выбрала один, теперь все время им пользуюсь. Декоративной косметики у меня совсем не много. Сама я крашусь по минимуму, а если нужен какой-то особенный макияж, иду к профессионалам.

А как с ребенком? Обычно о детские вещи и игрушки спотыкается не один минималист.

— Мы ребенка не балуем — не потому, что денег жалко, а чтобы она понимала ценность вещей. Чаще всего покупаем по ее запросу. Приходим, например, в магазин с игрушками, где глаза разбегаются. Она просит пластилин — я покупаю пластилин, и все. Игрушки я никому не отдаю, только выбрасываю поломанные. У моего мужчины сохранилась обида на маму за то, что та отдала кому-то его игрушки. Не хочу, чтобы так же было с моей дочерью.

Мария уверена, что стала тратить меньше. Она вспоминает, как раньше покупала самые разные баночки с косметикой на пробу — многие просто стояли без дела, пока не истечет срок годности.

А потом они летели в мусорку. Туда же отправлялись и продукты из холодильника, купленные по принципу «вдруг пригодится».

— Кстати, у меня нет аккаунтов на популярных маркетплейсах, — замечает девушка. — Это не для меня — сидеть на сайтах, читать отзывы и потом заказывать огромное количество вещей. Если что-то нужно, попрошу заказать у подруги.

В магазин Мария ходит только со списком в телефоне. Перед каждым сезоном там появляется заметка с необходимой одеждой.

— Например, на лето все мои потребности по гардеробу закрыты, и желания совершать покупки нет. Сейчас поедем с сестрой на шопинг, и я точно знаю, что ничего себе не куплю.

Девушка показывает заметку в телефоне со списком вещей, которые нужно взять с собой в отпуск.

— Я не стою перед шкафом, раздумывая, что положить в чемодан. За пару дней записываю все необходимое и потом быстро собираю.

Из бытовой техники, которая точно не нужна девушке, — кухонный комбайн.

— Он занимает много места, а особой нужды в нем нет. Драники пожарить? Мы не так часто их готовим, лучше просто пойти и где-то поужинать.

Мария уверена, что многие сейчас переходят от импульсивного шопинга к рациональному, это в тренде.

— Минимализм во всем, не только в бытовой утвари или мебели, но также в одежде, косметике, личных вещах. Лично я поняла, что неосознанные покупки раньше помогали мне закрывать мои психологические проблемы. Сейчас у меня все хорошо, и нет такого желания — поехать на шопинг для успокоения души. Я чувствую себя легко, когда вокруг нет скопления вещей. Это чистота души, восприятия мира.

«Теперь тяжело ходить в заставленные вещами квартиры»

Максим Бондаренко и его жена Диана увлеклись идеями минимализма в начале супружеской жизни, около четырех лет назад. После свадьбы пара поселилась в съемной квартире, а уже через месяц они решили переехать: нашли жилье получше. Мы заглянули к ним в гости в Гомель.

— Всего за месяц у нас накопилось столько вещей, что пришлось нанимать микроавтобус. Мы были очень удивлены, ведь многое еще оставалось у родителей, — рассказывает Максим. — В этом было что-то неправильное, и мы стали отказываться от каких-то вещей в формате «попробовать». А потом уже сложно было остановиться.

Начали с гардероба, постепенно стали расхламлять квартиру. То, что не пригодилось, или выбрасывали, или раздавали. Многое ушло через посты в соцсетях — так для ненужного находились новые владельцы.

— Дальше — больше. Старая компьютерная техника, макулатура: открытки, чеки, гарантийные талоны. Мы хотели, чтобы было больше свободного пространства. Получаем от этого удовольствие. Жена, например, вымоет посуду после ужина, уберет все предметы с поверхностей — и довольна: «Как же легко дышится».

Ребята столкнулись с тем, что сейчас им тяжело ходить в гости — в заставленные вещами квартиры.

— Приходим домой и выдыхаем. В гостях я постоянно думаю, сколько надо времени потратить, чтобы все лишнее вынести, — смеется молодой человек. — Порядок поддерживать проще, когда меньше вещей. Время, которое раньше мы тратили на уборку, стирку, глажку, сейчас посвящаем общению, ходим гулять с ребенком, занимаемся хобби. Кстати, и на покупку вещей уходит меньше времени: в магазины стали ходить гораздо реже. В материальном плане особой экономии нет, просто бюджет перераспределился. Покупаем хорошие вещи, которые прослужат дольше, отдаем предпочтение качественным продуктам, пробуем что-то новое. И как только подсобирали денег, едем куда-нибудь.

Сейчас в гардеробе Максима три майки, три пары брюк, два свитера, свитшот и водолазка. От офисной работы остались брюки и несколько рубашек.

У супруги одежды побольше.

— Но если посмотреть, что она реально носит, то это будут те же три майки, два платья, пара свитеров, две пары брюк. В одежде мы не отрываемся. Было такое, что я покупал классные майки с яркими принтами и крутые свитшоты. Но потом надевал их пару раз и продавал.

Суть минимализма в том, чтобы иметь только те вещи, которые тебе на самом деле нужны, но не ограничивать себя. Каждый практикует минимализм по-своему, считает молодой человек.

— У нас, например, нет микроволновки. Первое время было непривычно, но потом оказалось, что еду можно разогреть в духовке или на плите. Телевизора тоже нет, а также ковров (почти), кухонного комбайна. Запасы продуктов не делаем: обычно покупаем на неделю, по минимуму. Разве что домашние овощи, фрукты и ягоды замораживаем на зиму.

Иногда жена составляет меню на неделю, и тогда проще за один поход купить нужные продукты и не бегать лишний раз в магазин. К тому же это сокращает количество «случайных» пицц и шаурмы и снимает вопрос «Что же приготовить?». Вообще, я не очень понимаю, что такое минимализм в питании. Мы стараемся потреблять меньше фастфуда, в остальном никаких ограничений, кроме того, что я вегетарианец.

Друзья воспринимают позицию ребят абсолютно нормально. Они и сами в той или иной мере практикуют минимализм, только не называют это так, говорит Максим. Это в целом укладывается в тренд на осознанное потребление.

А вот родители иногда предлагают что-нибудь купить: «У тебя всего три майки. Может, у вас денег нет? Давай купим еще».

— Правда, с появлением ребенка останавливать поток вещей стало гораздо сложнее: бабушкам и дедушкам не скажешь, чтобы они не приносили игрушки или одежду. Поэтому сейчас у нас задача хотя бы удержаться на том уровне потребления, которого мы уже достигли.

И еще ребята так и не решили один вопрос: что делать с подарками. Их в доме скопилось достаточно много. Например, только наборов различных бокалов несколько штук, притом что алкоголь Максим с Дианой не употребляют вообще.

Несколько лет назад Максим начал вести свой блог на YouTube. Он совсем не о минимализме, но в одном из роликов парень решил поделиться своими выводами о книге Джошуа Беккера «Меньше значит больше». Думал, что снимет такой полупроходной ролик, а на самом деле аудитория откликнулась.

— Люди начали делиться тем, какие подходы они применяют. Очень многих интересовал гардероб — это самый актуальный вопрос.

Много писали про книги, памятные вещи, ненужные подарки — о том, что тяжело с ними расставаться.

Да, книги — это хорошо. Но большинство книг мы прочитали один раз и больше не перечитаем. У нас очень маленькая библиотека. Я читаю книги на планшете, если что-то залетело, могу купить бумажную версию, подарить ее брату и взять у него почитать.

Тема зашла, Максим снял еще около десятка видео. Самый большой отклик вызвали два ролика: про гардероб и про квартиру и привычные вещи, которые оказались не нужны.

— Читал комменты и сам удивлялся, от чего многие люди могут отказаться. Например, одна девушка писала, что у нее нет чайника. Кто-то живет без кровати — спит на матрасе на полу. В списке ненужных вещей — телевизоры, проекторы, микроволновки, гладильные доски, кухонные комбайны, соковыжималки. Еще люди пишут, что передаривают ненужные подарки, хотя мы к этому еще не пришли. Одна девушка написала, что после расхламления стала тратить на уборку полчаса в неделю, хотя раньше все выходные занималась разбором вещей и избавлением от пыли.

Интересно, что люди любят рассказать о том, чего у них нет. При этом я в своих роликах настаиваю, что минимализм — это не отказ от чего-то. Это про то, что у тебя есть ровно то, что тебе надо. И да, появляется больше воздуха, больше времени на нужные дела и больше энергии.

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