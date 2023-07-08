Путин находится в полном цугцванге 3 Виталий Гинзбург, kasparov.ru

8.07.2023, 10:12

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«Партия почетной капитуляции» подготовила интересный сценарий.

Спецпровокация «Мятеж» (СПМ) развивается ровно по такой же логике, как и специальная военная операция.

Но есть отличия.

СВО была задумана как средство УКРЕПЛЕНИЯ режима. Результат ее налицо, и решающим фактором ее «успеха» стала решительность украинского народа.

СПМ была задумана как средство СПАСЕНИЯ режима. Результат ее налицо, и главным фактором ее «успеха» стала решительность отдельных людей не стать козлами отпущения.

Несмотря на то, что единственным успехом этой авантюры стало выдвижение на первый план фигуры «матерого человечища» по фамилии Пригожин, не следует вестись не только на первоначальный сценарий СПМ, но и на тот экспромт, который разыгрывается в Кремле и на Лубянке.

Судя по содержанию комментариев в СМИ, в т.ч. и от хороших русских, многие на это повелись.

Для кого-то это просто желание подтвердить, что лучший способ управления — непринятие решений. А для кого-то просто фальстарт в попытке прийти к власти в России за свои деньги. Или даже готовность их инвестировать в этот процесс.

Надеюсь, что последние события, возврат 10 миллиардов рублей при изъятых 4-х, а также оружия и т.д. поставили точки, развеяли сомнения относительно профессионализма как режиссуры, так и исполнительского мастерства участников этой драмы.

За исключением Пригожина, разумеется. Он вполне может претендовать на присвоение звания Народного артиста России и даже получения в собственность здания ростовского цирка, в котором так символично застрял его танк.

Поэтому мне представляется важным понять, по какой причине этот спектакль стал развиваться не по первоначальному сценарию.

Ведь Партия Почетной Капитуляции (ППК) по образному выражению уважаемого А.А. Пионтковского, вернее ее лубянская фракция, подготовила вполне удобоваримый сценарий. Назначить Шойгу и Ко изменниками, наймитами и т.д. и под этим предлогом направить на них весь «гнев и презрение» если не всего российского народа, то по крайней мере трудящихся.

Казалось бы, не было ничего проще, как представить вниманию этих трудящихся С. Шойгу, Д. Булгакова, Р. Цаликова, Т. Иванова в качестве «банды четырех», а всех остальных просто в качестве примкнувших к ним. Ведь во всех красных и синих папочках на Лубянке всё есть для того, чтобы продемонстрировать трудящимся, что « Банда четырех» украла сумму, как минимум соизмеримую с годовым бюджетом на оборону.

Судя по выступлению главного героя пьесы Е. Пригожина, именно такой сценарий был разработан в недрах ФСБ, и он был утвержден. В противном случае никто бы не дал добро на исполнение. Невозможно поверить, что, выпуская на сцену перед всем миром эту пьесу, что-то не было согласовано, в том числе с «Бандой четырех».

Значит, в последний момент что-то пошло не так, и именно это что-то обрушило весь режим. Какие аргументы перевесили выживание власти и бросили ее на мостовую? Сделали ее одновременно и смешной и слабой в России, где преступление против миллионов — это норма, а даже минутная слабость власти непростительна. Именно это и есть самое интересное.

Что могло в последний момент заставить Путина и лубянскую фракции не только сдать назад, а сделать это столь позорно для режима?

На мой взгляд, стоит рассмотреть три возможных варианта.

1. Интересы спасения режима были принесены в жертву интересам совместного бизнеса В. Путина и С. Шойгу. Этот вариант нельзя рассматривать даже теоретически. В начале 2000-х у С. Шойгу был некий конфликт с В. Путиным после того, как оказалось, что значительная часть рыбного бизнеса оказалась в компании «Русское Море» С. Шойгу и Ю. Воробьева. Эта история хорошо известна в отрасли. Однако он был урегулирован, и считать это серьезным аргументом никак нельзя.

2. С. Шойгу и «Банде четырех» удалось в последний момент убедить В. Путина и лубянскую фракцию ППК в опасности такого варианта развития событий. Такой вариант вполне возможен. Ведь русский мозг, вполне выдерживающий расследования ФБК и не обращающий на них внимания, мог бы перегреться. Особенно в армии. С непредсказуемыми последствиями. Однако он менее вероятен. Если бы это было так, то его бы не использовали в последний момент, а просто не утвердили сценарий.

3. Для того, чтобы такой сценарий и с такими последствиями для власти развивался, да еще и по ходу пьесы, потребовался, на мой взгляд, аргумент чрезвычайный по своей силе. Таковым, на мой взгляд, мог стать только крайне серьезный компромат, грамотно заложенный под систему и являющийся гарантией для «Банды четырех» или, скорее всего, лично для С. Шойгу. В пользу этого варианта свидетельствует реакция на случившееся. Никаких репрессий в МО и других силовых структурах, поддержавших СПМ, нет. Никаких репрессий в отношении вагнеровцев нет в связи с реакцией на это лидеров криминального мира России в адрес Е. Пригожина.

Силовые структуры явно дискредитированы. Что не окажется без последствий в будущем при обрушении режима. Можно даже сказать, что фракция «Лубянка» так явно и нарочито дискредитирует государство в лице СК, ФСБ и Прокуратуры, что хочется сказать — РАБОТАЮТ ЛЮДИ.

В советской истории были случаи, когда система в целях самосохранения реформировалась. Но в таком случае реформатор должен убрать своих соперников и остаться в одиночестве.

Похоже, на этот раз, по крайней мере пока, все фракции «спасения» демонстрируют оборону друг от друга и предпринимают предупредительные меры в отношении соперников.

Следовательно, напрашиваются следующие выводы.

1. Путинский режим находится в полном цугцванге, и любые попытки выправить ситуацию приводят лишь к ее ухудшению.

2. Власть молниеносно проделала путь от сакрализации себя до полной криминализации.

3. Провалившийся «мятеж», по сути, делегитимизировал центральную власть в России как институт.

Сейчас власть в России стала криминальной, кто бы к ней ни пришел. Путин и его команда воспринимаются как криминал в мире и среди немногочисленной рациональной части россиян.

Любой претендент на власть от российской оппозиции, будь то Ходорковский, Навальный, Яшин, воспринимается как криминал со стороны значительной части населения России. Вопрос в том, сможет ли ватный мозг принять решения ЕСПЧ о том, что Ходорковский не преступник, что Навальный не воровал лес и не мошенничал с компанией «Ив Роше»? Я уже не говорю о том, что Яшин или Кара-Мурза не экстремисты и не агенты ЦРУ.

Самая радикальная же часть российского населения уже практически проголосовала за криминал в лице Пригожина.

4. Соответственно, Запад должен сделать из этого вывод, что любая поддержка в России центральной власти при дальнейшем развитии событий будет все более проблематичной. Из чего все более актуальным становится диалог со всеми без исключения силами, стоящими на демократических позициях, а не исключительно с традиционными центрами оппозиции.

5. Внутри ППК усилились противоречия при наличии консенсуса в том, что продолжать войну они не в состоянии, но почетно капитулировать обе фракции хотели бы не перед Украиной, а перед НАТО. В этой связи возможное приглашение Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, а также усиление военной поддержки Украины — это не только ускорение Победы Украины на поле боя, но и укрепление позиций Партии Почетной Капитуляции в деле скорейшего окончания войны. Обоим фракциям этой партии в сегодняшней ситуации важно не сохранить оккупированные территории, а сохранить себя во власти со всеми ее российскими атрибутами в виде собственности.

Другое дело, что вопрос Победы Украины, освобождение ее территорий — первичный. А вопрос будущего ПостРоссии и исключения возможности повторения таких войн является следующим.

Но не вторичным.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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