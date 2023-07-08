закрыть
8 июля 2023, суббота, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Протестантский пастор объявил об уникальной акции в поддержку белорусских политзаключенных

  • 8.07.2023, 10:24
  • 1,456
Протестантский пастор объявил об уникальной акции в поддержку белорусских политзаключенных

Она будет продолжаться 40 часов и охватит 1000 км.

Протестантский пастор из Беларуси Тарас Тельковский запланировал велозаезд в поддержку политзаключенных.

Примерно за 40 часов он планирует проехать 1000 километров вдоль границы Беларуси с ЕС.

Тарас Тельковский два года живет в Польше. В Беларуси он стал известен в 2017 году, после того, как пробежал 500 километров по Минску в честь 500-летия Библии Франциска Скорины. В 2020 году пастор осудил насилие в Беларуси, его задерживали на акциях протеста. В 2021 году Тарас уехал из страны, сообщает MOST.

Тельковского называют самым быстрым белорусом в Польше. Он неоднократно становился призером различных забегов. Летом 2023 пастор принял решение проехаться вдоль границы Беларуси и ЕС в поддержку политзаключенных.

— Во многом это абсолютно рациональное решение. Я понимаю, что когда с одной стороны люди воюют, а с другой стороны силовым способом угнетают свое собственное население, вряд ли парень, который едет на велосипеде, изменит судьбу людей, которые сейчас сидят в тюрьмах. Тем не менее, я движим по жизни верой, а не прагматизмом. Я считаю, что надо делать какие-то правильные вещи, даже если ты видишь, что в моменте никакого ощутимого результата не можешь достичь. Для меня правильно сейчас проявлять солидарность и сострадание к родственникам политзаключенных и к самим политзаключенным. Возможно, это укрепит родственников, — рассказал MOST пастор Тельковский.

Свой велозаезд священник планирует начать в воскресенье, 9 июля, на крайней точке западной границы Беларуси. Примерно за 40 часов Тельковский планирует проехать 1000 километров вдоль границы Беларуси с ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец