Протестантский пастор объявил об уникальной акции в поддержку белорусских политзаключенных 8.07.2023, 10:24

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Она будет продолжаться 40 часов и охватит 1000 км.

Протестантский пастор из Беларуси Тарас Тельковский запланировал велозаезд в поддержку политзаключенных.

Примерно за 40 часов он планирует проехать 1000 километров вдоль границы Беларуси с ЕС.

Тарас Тельковский два года живет в Польше. В Беларуси он стал известен в 2017 году, после того, как пробежал 500 километров по Минску в честь 500-летия Библии Франциска Скорины. В 2020 году пастор осудил насилие в Беларуси, его задерживали на акциях протеста. В 2021 году Тарас уехал из страны, сообщает MOST.

Тельковского называют самым быстрым белорусом в Польше. Он неоднократно становился призером различных забегов. Летом 2023 пастор принял решение проехаться вдоль границы Беларуси и ЕС в поддержку политзаключенных.

— Во многом это абсолютно рациональное решение. Я понимаю, что когда с одной стороны люди воюют, а с другой стороны силовым способом угнетают свое собственное население, вряд ли парень, который едет на велосипеде, изменит судьбу людей, которые сейчас сидят в тюрьмах. Тем не менее, я движим по жизни верой, а не прагматизмом. Я считаю, что надо делать какие-то правильные вещи, даже если ты видишь, что в моменте никакого ощутимого результата не можешь достичь. Для меня правильно сейчас проявлять солидарность и сострадание к родственникам политзаключенных и к самим политзаключенным. Возможно, это укрепит родственников, — рассказал MOST пастор Тельковский.

Свой велозаезд священник планирует начать в воскресенье, 9 июля, на крайней точке западной границы Беларуси. Примерно за 40 часов Тельковский планирует проехать 1000 километров вдоль границы Беларуси с ЕС.

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