закрыть
8 июля 2023, суббота, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля

3
  • 8.07.2023, 10:29
  • 2,762
Байден: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля

Американский лидер раскрыл подробности плана.

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

Американский лидер отметил, что, по его мнению, в НАТО нет единодушия по поводу вступления Украины в альянс сейчас, а процесс присоединения по завершению войны займет определенное время.

«США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в сфере безопасности, такую как предоставляем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя», - заявил Байден.

Израильская модель

Такие гарантии безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Но пока не ясно, как эта модель будет работать в случае с Украиной. Ни Байден, ни его администрации деталей пока не объявляли

Вступление Украины в НАТО

Во время широкомасштабного российского вторжения в Украину наша страна официально подала заявку на вступление в НАТО. Хотя члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг уже неоднократно подчеркивали, что Украина не может присоединиться к Альянсу до завершения войны.

Тем не менее, Украина стремится получить сигнал о поддержке своего членства в НАТО и надеется получить это на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец