Байден: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля 3 8.07.2023, 10:29

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Американский лидер раскрыл подробности плана.

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

Американский лидер отметил, что, по его мнению, в НАТО нет единодушия по поводу вступления Украины в альянс сейчас, а процесс присоединения по завершению войны займет определенное время.

«США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в сфере безопасности, такую как предоставляем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя», - заявил Байден.

Израильская модель

Такие гарантии безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Но пока не ясно, как эта модель будет работать в случае с Украиной. Ни Байден, ни его администрации деталей пока не объявляли

Вступление Украины в НАТО

Во время широкомасштабного российского вторжения в Украину наша страна официально подала заявку на вступление в НАТО. Хотя члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг уже неоднократно подчеркивали, что Украина не может присоединиться к Альянсу до завершения войны.

Тем не менее, Украина стремится получить сигнал о поддержке своего членства в НАТО и надеется получить это на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

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