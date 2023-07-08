Невероятно, но факт: в Минске проездной на один вид транспорта стоит дороже, чем на три 7 8.07.2023, 10:33

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Как такое может быть?

На днях сообщалось, что проездной на все шесть видов городского общественного транспорта в Минске подорожал и сейчас стоит более 100 рублей (а точнее — 102,24 рубля). Но это еще не все чудеса. Проездной на один вид транспорта стоит дороже, чем на два и даже на три вида, пишет Blizko.by.

Речь идет о совмещенных проездных: наземный транспорт от «Минсктранса» плюс электрички так называемых «городских линий» от БЖД. После повышения тарифов на проезд на поезда проездной только на городские электрички стоит дороже, чем проездной на те же городские электрички плюс еще один-два вида транспорта.

Смотрим тарифы.

На 3 суток

1 вид транспорта (городские линии): 15,61 рубля 2 вида транспорта («автобус — городские линии», или «троллейбус — городские линии», или «трамвай — городские линии»): 15,43 рубля

На 5 суток

1 вид транспорта (городские линии): 20,07 рубля

2 вида транспорта («автобус — городские линии», или «троллейбус — городские линии», или «трамвай — городские линии»): 19,67 рубля

2 вида транспорта («метро — городские линии»): 19,99 рубля

3 вида транспорта («автобус — троллейбус — городские линии», или «автобус — трамвай — городские линии», или «троллейбус — трамвай — городские линии»): 19,92 рубля

На 10 суток

1 вид транспорта (городские линии): 33,45 рубля

2 вида транспорта («автобус — городские линии», или «троллейбус — городские линии», или «трамвай — городские линии»): 32,61 рубля

2 вида транспорта («метро — городские линии»): 33,14 рубля 3 вида транспорта («автобус — троллейбус — городские линии», или «автобус — трамвай — городские линии», или «троллейбус — трамвай — городские линии»): 32,90 рубля

3 вида транспорта («автобус — метро — городские линии», или «троллейбус — метро — городские линии», или «трамвай — метро — городские линии»): 33,31 рубля

И лишь начиная с 20-суточных проездных карточка на 1 вид (городские линии) будет обходиться дешевле, чем на 2 вида.

По правилам, если пассажир покупает проездной на автобус-троллейбус-трамвай, то ему также предоставляется право ездить и на автобусах-экспрессах. Получается, что проездной на 1 вид (городские линии) сейчас лишь на 47 копеек дороже (или на 1,4%), чем на 5 видов (автобус, троллейбус, трамвай, автобус-экспресс, городские линии)!

Вероятно, после подорожания проезда в остальном городском транспорте («Минсктранс» и «Минский метрополитен») соотношение цен на проездные билеты станет привычным: чем больше видов транспорта — тем дороже.

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