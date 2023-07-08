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Ради чего унижался Лавров?

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  • Юрий Вишневский, «Деловая столица»
  • 8.07.2023, 10:38
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Ради чего унижался Лавров?

Как окружение Путина пытается тайно договориться с Вашингтоном.

На телеканале NBC News вышло расследование о тайных переговорах между Москвой и Вашингтоном за спиной Киева. «Бывшие официальные лица США провели секретные переговоры по Украине с видными россиянами» — об этом рассказали четыре бывших и два действующих американских чиновника (все — анонимно).

Представительница МИД РФ Мария Захарова назвала это сообщение «фейком» и «дезой, запущенной в западные медиа». Однако факт переговоров уже подтвердили официальные представители Вашингтона. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил CBS, что в администрации президента США Джо Байдена знали о попытках группы бывших высокопоставленных сотрудников из сферы национальной безопасности наладить неофициальный канал связи с российскими властями. Но, почеркнул Кирби, Белый дом никак не участвовал в этих переговорах и не поддерживал их. О том же в ответ на вопросы агентства Reuters заявил представитель Госдепартамента США. «Администрация Байдена не санкционировала эти обсуждения», — подчеркнул он.

Таким образом, факт тайных переговоров можно считать несомненным. И теперь главная интрига — в мотивах: какую цель преследовали участники переговоров со стороны Москвы и со стороны Вашингтона.

Ради чего унижался Лавров

Начнем с Москвы. В своем расследовании NBC News подчеркивает, что бывает два трека переговоров, которые могут идти параллельно: «трек 1» — переговоры действующих чиновников, «трек 2» — дискуссии между бывшими чиновниками. Но в апреле в США был «трек 1,5»: со стороны США — бывшие чиновники, а со стороны России — целый министр иностранных дел Сергей Лавров, который 24 апреля прилетел в Нью-Йорк вести заседание Совета безопасности ООН.

Подчеркнем, что такое неравноправие само по себе унизительно для Лаврова. К тому же его визави никогда не занимали постов на уровне главы внешнеполитического ведомства. Американскую делегацию возглавил президент частной организации CFR (Council on Foreign Relations — «Совет по международным отношениям») Ричард Хаас, который руководил ею уже 20 лет, а до того был директором по планированию политики в Госдепе и близким советником госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша-младшего. Кстати, задолго до тайной встречи Лаврова и Хааса уже было известно, что в июне Хаас покинет CFR и передаст дела новому президенту организации Майклу Фромену.

На переговорах с россиянами к Хаасу присоединились эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм — бывшие сотрудники Белого дома и Госдепартамента, которые являются членами все того же CFR. 13 апреля в журнале Foreign Affairs (издатель — CFR) вышла статья Хааса и Купчана «Запад нуждается в новой стратегии в Украине. План перехода с поля боя к столу переговоров».

Также в дискуссии участвовала Мари Бет Лонг, которая в 2007-2009 гг. была помощницей министра обороны Роберта Гейтса, опять же, в администрации Джорджа Буша-младшего.

То есть все это люди, близкие скорее к республиканцам (точнее, к одному из крыльев республиканцев), чем к демократам и администрации Байдена. Правда, как сообщили NBC News два источника, «обсуждения проходили с ведома администрации Байдена, но не по ее указанию, и бывшие официальные лица, участвовавшие во встрече с Лавровым, впоследствии проинформировали Совет национальной безопасности».

При этом нужно учесть, какую обструкцию устроила Лаврову в Нью-Йорке администрация Байдена. Глава МИД РФ прилетел на заседание Совбеза ООН без пропагандистской обслуги — его «журналистам» не выдали визы. А к самому Лаврову и другим членам российской делегации применили унизительное правило, которое во времена «холодной войны» действовало в отношении советских дипломатов: им было запрещено отъезжать от штаб-квартиры ООН дальше, чем на 40 км. На заседании Совбеза ООН постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд и другие послы в лицо Лаврову говорили о нарушении устава ООН и военных преступлениях России в Украине. И он вынужден был сидеть и слушать это все, ведь как председательствующий не мог покинуть зал.

И вот вопрос: ради чего Лавров терпел все эти унижения. В российских ТГ-каналах еще зимой появилась сказка о том, что Лавров «стал парламентером той части российских элит, которая хочет мирных договоренностей с США». А сейчас, после расследования NBC News, высказывается версия о том, что Лавров в Нью-Йорке вел переговоры без ведома (за спиной) Путина.

В этой связи примечательна информация NBC News о составе российской делегации на переговорах в Нью-Йорке, которые «длились несколько часов». «Помимо Лаврова с российской стороны в дискуссиях участвовали ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов, а также другие представители российской внешнеполитической сферы, к которым, как считается, прислушивается президент Владимир Путин или которые находятся в постоянном контакте с лицами, принимающими решения в Кремле, сообщили источники. Они отказались назвать российских участников по имени, сославшись на опасения за их безопасность», — отмечает телеканал.

Впрочем, если отбросить конспирологию и предположить, что переговоры в Нью-Йорке проходили по заданию Путина, тогда тем более интересно, ради чего Путин согласился на такие унижения для его переговорщиков. Конечно, тут можно сказать, что после 24.02.2022 отношения между США и Россией находятся в низшей точке. Но это не означает автоматически, что между Белым домом и Кремлем исключены прямые контакты. Для контраста можно вспомнить, как в ноябре прошлого года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел в Турции переговоры с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. То был «трек 1» в чистом виде, стороны были совершенно равны по своему статусу. Но уже в апреле Путина унизили «треком 1,5»: со стороны РФ — целый глава МИД, а со стороны США — отставные лоббисты, через которых Лавров передал Белому дому какие-то предложения Кремля.

Потому и опровергает Захарова факт тайных переговоров в Нью-Йорке. Слишком уж это позорный факт для Путина и Лаврова.

Дискуссии за спиной Киева

По информации NBC News, целью дискуссий в Нью-Йорке было «заложить основу для возможных переговоров по прекращению войны». «На повестке дня были некоторые из самых острых вопросов войны в Украине, такие как судьба удерживаемой Россией территории, которую Украина, возможно, никогда не сможет освободить, и поиск неуловимого дипломатического выхода, который мог бы быть приемлемым для обеих сторон», — сообщили телеканалу полдюжины источников.

Расследование NBC News не случайно вышло именно сейчас, незадолго до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Авторы расследования не скрывают, что их цель — сорвать гипотетические договоренности Вашингтона с Москвой за спиной Киева.

«Появляются признаки того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью после завершения продолжающегося контрнаступления Украины», — отмечает политический обозреватель NBC News Джош Ледерман. И он приводит целый ряд подтверждений. Прежде всего, это недавняя статья в The Washington Post, которая рассказала, как во время секретной поездки в Киев в мае директор ЦРУ Уильям Бернс услышал от украинских официальных лиц о перспективе «начать переговоры с Москвой о прекращении огня к концу года». «На следующей неделе президент Джо Байден встретится в Литве с другими лидерами НАТО, которые сигнализируют о том, что они все еще не готовы принять Украину в Альянс. А приближающиеся президентские выборы в США усилили остроту вопроса об окончании войны на фоне опасений, что республиканцы сократят поддержку Украины», — продолжает Ледерман.

Несколько экспертов, опрошенных NBC News, выступили с едкой критикой каких-либо переговоров за спиной Киева, причем не только по «треку 1» (между официальными лицами), но и по «треку 2» (между экспертами). «Я беспокоюсь о том, какие сообщения могут быть переданы с помощью этого и о скрытом сигнале о том, что мы отчаянно нуждаемся в сделке», — сказал бывший офицер армии США Брэдли Боуман из Foundation for Defense of Democracies (“Фонд защиты демократий”).

Майкл Макфол, который был послом США в России во времена администрации Барака Обамы, скептически оценил возможность того, что в наши дни в России есть какие-либо подходящие деятели «трека 2», которые имеют прямой доступ к Путину и могут выступать в качестве неофициальных посредников. По его словам, обсуждение исхода войны без украинцев за столом переговоров может подорвать утверждение администрации Байдена о том, что будущее Украины не будет решаться закулисными сделками между крупными державами. «Если у вас идут переговоры по «треку 2″ о том, как положить конец войне, там должны быть украинцы», — подчеркнул Макфол.

Бывший директор Совета национальной безопасности США по России и Восточной Европе Мэтт Диммик заявил, что даже обсуждение потенциальных сделок с Россией без участия Украины может в конечном итоге подорвать влияние Киева. «Украина не нуждается и не хочет, чтобы посредники начали приходить и разрабатывать решения о прекращении огня, а затем соблазняли Европу и США толкать Украину локтем в этом направлении», — сказал Диммик.

Можно предположить, что в администрации Байдена есть сторонники закулисных переговоров с Россией, как и приверженцы идеи о необходимости подтолкнуть Украину «с поля боя к столу переговоров». И что они были заинтересованы в «треке 1,5» с участием Лаврова. Более того, если сразу шесть источников (в том числе два действующих чиновника) решили поделиться с NBC News информацией о тайных переговорах между Москвой и Вашингтоном за спиной Киева, то эта опасность, наверное, действительно серьезна.

Можно надеяться, что нынешняя «утечка информации» ослабит позиции желающих договариваться с Путиным. И усилит позиции тех, кто говорит: просто дайте украинцам те вооружения, о которых они просят, и побольше.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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