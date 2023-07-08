Загадка для самых внимательных: нужно найти потерянное кольцо на полу 2 8.07.2023, 10:51

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Поверхность покрыта причудливыми орнаментами.

Разнообразные загадки и оптические иллюзии помогают держать в тонусе мозг и тренировать умственные способности. А если их разгадывать ежедневно хотя бы по несколько минут, то уже за короткий промежуток времени вы с удивлением поймете, что ваша смекалка и наблюдательность стали гораздо острее. Следующая оптическая иллюзия заставит вас быть очень внимательными, ведь нужно будет найти потерянное кольцо.

Кто-то уронил кольцо и оно закатилось на поверхность, которая покрыта причудливыми орнаментами. Заметить такой маленький предмет в таких условиях будет очень сложно, и сделать это смогут лишь единицы, пишет Fresherslive.

На выполнение задания дается всего 10 секунд, и такое ограничение во времени точно не будет играть вам на руку. Поэтому придется отложить все в сторону, ни на что не отвлекаться и сосредоточиться только на этой задаче.

Картинка разделена на несколько отдельных кусков, и на каждом из них изображен другой орнамент. Каждый из этих орнаментов может сбить с толку и отвлечь вас от разгадки.

Кольцу удалось настолько неудачно упасть, что орнаменты практически полностью его скрывают. Но возможно вам улыбнется удача и вы сможете его найти за такой короткий промежуток времени.

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