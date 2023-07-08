Бойцы ВСУ ликвидировали на фронте российского футбольного арбитра

Бойцы ВСУ ликвидировали на фронте российского футбольного арбитра2
- 8.07.2023, 10:54
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Судья из Ульяновска переквалифицировался в командира орудия отдельного гаубичного дивизиона оккупантов.
31-летний судья Даниил Шеметов из российского Ульяновска был ликвидирован на войне в Украине. Футбольный арбитр первой категории был командиром орудия отдельного гаубичного дивизиона оккупантов.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Российский футбольный союз, Шеметов был «перспективным рефери».
Прошел обучение с красным дипломом в московском центре «Футбольный арбитр» и должен был дебютировать в Первой лиге.
В своей карьере работал на 41 матче Второй Лиги чемпионата России, а также на пяти матчах Кубка России.