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Бойцы ВСУ ликвидировали на фронте российского футбольного арбитра

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  • 8.07.2023, 10:54
  • 1,504
Бойцы ВСУ ликвидировали на фронте российского футбольного арбитра

Судья из Ульяновска переквалифицировался в командира орудия отдельного гаубичного дивизиона оккупантов.

31-летний судья Даниил Шеметов из российского Ульяновска был ликвидирован на войне в Украине. Футбольный арбитр первой категории был командиром орудия отдельного гаубичного дивизиона оккупантов.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Российский футбольный союз, Шеметов был «перспективным рефери».

Прошел обучение с красным дипломом в московском центре «Футбольный арбитр» и должен был дебютировать в Первой лиге.

В своей карьере работал на 41 матче Второй Лиги чемпионата России, а также на пяти матчах Кубка России.

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