Эрдоган вызвал Путина на «разговор» после встречи с Зеленским 8.07.2023, 11:04

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Стали известны главные итоги переговоров президентов Турции и Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на продлении зерновой сделки, что Россия ранее отказалась делать. Также он ожидает визита Владимира Путина в Турцию в августе. Об этом турецкий лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Эрдогана, ведется активная работа по дальнейшему продлению зерновой сделки после истечения срока ее действия 17 июля. Именно эта тема станет одним из пунктов повестки на встрече с Путиным, которого ждут в Турции в следующем месяце.

«Мы надеемся, что она будет продлеваться каждые три месяца, а не каждые два месяца. Мы приложим усилия в этом плане и постараемся увеличить ее продолжительность до двух лет», — заявил Эрдоган.

Также турецкий президент обещает обсудить с Путиным вопрос обмена пленными.

«Надеюсь, мы скоро получим от этого результат», — сказал Эрдоган.

В свою очередь Зеленский дал понять, что обсуждение перешло к деталям возвращения всех групп удерживаемых Россией лиц, включая детей и других гражданских заложников.

Встреча Зеленского с Эрдоганом: главные итоги переговоров

Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил различные совместные проекты Украины и Турции.

Глава государства отметил, что их можно реализовать вместе, чтобы усилить наши государства и дать и больше безопасности, и больше рабочих мест, и больше роста.

«Это касается сотрудничества в военно-промышленном комплексе, в развитии технологий, производства беспилотников, других стратегических отраслей. Заключены и соответствующие договоренности. Пригласил Турцию присоединиться к масштабной работе в рамках восстановления Украины, восстановления и трансформации. Верю, что мы вместе сможем сделать еще больше, спасая жизни и защищая стабильность», - сказал президент Украины.

Он отметил, что они подробно обсудили ситуацию в Черноморском регионе и в Европе в целом.

«Имеем одинаковое видение того, что никто не имеет права навязывать нашим государствам и народам что-либо в Черноморском регионе, что не отвечает интересам наших государств и народов. Черное море - должно быть пространством безопасности и сотрудничества, а не войны и любых кризисов или так называемых «замороженных конфликтов», которые могут в любой момент вновь разжечь и ударить по жизни и людям», - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Турцию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Конечно, коснулись сегодня ключевых вопросов нашего сотрудничества в рамках НАТО, в частности подготовки к саммиту альянса в Вильнюсе. Я в разговоре поднял вопрос о приглашении Украины в НАТО, и я был рад услышать, что президент Эрдоган сказал, что Украина заслуживает стать членом НАТО», - добавил он.

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