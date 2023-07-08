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В Минске нашли замершую в девяностых трехкомнатную квартиру

  • 8.07.2023, 11:11
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В Минске нашли замершую в девяностых трехкомнатную квартиру

Вызывающее ностальгию жилье находится рядом с Институтом культуры.

Недалеко от новостроек «Минск Мира», в доме между школой и детским садом (или наоборот) продается квартира, вызывающая ностальгию. Как пишет Realt.by, в трешке 1990 года почти ничего не изменилось с того времени.

Квартира находится на 4-м этаже кирпичной 15-этажки на Воронянского, 4/2. Это недалеко от Института культуры. Вот этот дом на карте:

Эти дома, скорее всего, строили для железнодорожников. И строили их неплохо.

Квартира занимает площадь 63 квадратных метра. У нее вот такая планировка:

В квартире почти нетронутый интерьер того времени. Улучшенный проект, поэтому тут большая кухня — 9,4 метра.

Санузел тут раздельный, а еще есть большая лоджия, которая обшита вагонкой.

Квартира продается со всей этой мебелью, поэтому сразу можно заселиться в атмосферу 1990 года.

Ее продают за 99 тысяч долларов (1571 доллар за метр).

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