«У меня появилась возможность познать настоящую себя» 8.07.2023, 11:24

Известная белоруска уже четыре года живет в католическом монастыре.

В свое время известная в Беларуси журналистка и блогер Ася (Галина) Поплавская сейчас успешно проходит новициат — период послушничества, испытания перед вступлением в монашеский орден. Это стало понятно из сообщения католической конгрегации Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии (Евхаристок), в котором передали приветствие от Аси и опубликовали ее фото, сообщило издание Katolik.life.

Когда-то Ася Поплавская вела активную светскую жизнь, но четыре года назад решила стать монахиней и объяснила, что хочет «быть естественной, лучистой, живой».

«Наша Ніва» тогда спрашивала у нее, правда ли это, на что Поплавская ответила: «Возможно. Возможно, размышляю о том, идти ли». Подробнее об этом она тогда говорить отказалась: «Знаете, я бы не хотела об этом беседовать с журналистами, это очень интимное, личное дело. Я берегу свое спокойствие и свою частную жизнь».

Сама Ася уже почти год не обновляла свои соцсети — после того, как сообщила о принятии ее в новициат. Этого момента она ждала три года.

То есть в целом уже четыре года Ася живет в монастыре, из них 10 месяцев — в новициате, который длится минимум год. Затем кандидат приносит временные обеты, а после — вечные.

Раньше она вела активную светскую жизнь, но все изменилось, когда Ася пришла в католическую церковь. Сначала она стала путешествовать по Беларуси и рассказывать в блогах об известных храмах. А вскоре сообщила о желании стать монахиней — когда ей был 31 год.

С тех пор многие отговаривали ее идти в монастырь, выражали уверенность, что монашеская жизнь — не для нее. Однако прошло уже четыре года, как Ася посвятила себя Богу. Свою позицию она объясняла так:

«Многие считают, что уходить в монастырь — значит убежать от себя и от реальных проблем. Бегство от жизни. Говорят: за стенами монастыря легко спрятаться! А ты попробуй родить ребенка и вырастить его в этом жестоком мире! (…) Прятаться в монастыре — не выход; это иллюзия. Ведь жизнь везде одинаковая: она никогда не бывает легкой (…)

У меня появилась возможность познать настоящую себя. Познать безусловную любовь Отца. Увидеть, что такое настоящая любовь. Которая не требует, не ревнует и не обижается, никогда не останавливается.

Монастырь — это не побег. Жизнь здесь для меня — это встреча. У меня достаточно времени, чтобы познать себя и построить глубокие отношения с Богом. В жизни «в мире» труднее найти такое время для души. Желаю всем нам искать истину. Тогда мы будем свободны и счастливы! В религиозной или светской жизни».

Также Ася отвечала на вопросы в своем Instagram о том, почему решила стать монахиней, трудно ли было прощаться с Минском и так резко изменить жизнь.

А в своем Youtube-канале Ася выложила видео со стихотворением, в котором объясняла, что ей хочется «быть естественной, лучезарной, живой, не перспективной и молодой в поисках новых пустот», «освободиться от любых определений, ролей и оценок — как после дня ходьбы избавиться от стерших ноги в кровь каблуков».

Конгрегация Евхаристок занимается работой с детьми, молодежью и взрослыми — проводит катехизацию, готовит их к таинствам, ездит в лагеря во время каникул, организует массу мероприятий, реколлекций, молитвенных и даже танцевальных встреч. Также сестры служат людям, которым это особенно нужно: сиротам, инвалидам, больным, одиноким.

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