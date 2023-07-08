Российские державные шоумены приуныли
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 8.07.2023, 11:29
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Симоньян, Захарова и Скабеева в балахонах могли бы попрыгать перед машиной американского посла.
Привяли как-то державные шоумены после пригожинской прогулки. В былые времена было движение, а ныне всё как-то застыло. Надо бы размять ноги.
Вот, смотрите, пример из Болгарии. Атанас Стефанов - политик из движения «Друзья России» обрядился священником и во время визита президента Зеленского выбегал с крестом, предавая его анафеме, ругая «западных сатанистов».
Вот и российским надо устроить костюмированное представление! Можно по ходу движения машины посла США. Симоньян, Захарова, Скабеева, думско-телевизионная патриотика может обрядиться в балахоны Ку-Клукс-Клана, запалить факелы и напоминать американским неоколониалистам о расизме. Прыгать перед машиной, стучать по капоту.
Представляете, какие у американского посла будут глаза, когда она такой перформанс увидит? Размером чуть менее тарелок для супа, но больше, чем глаза собаки в сказке Андерсена «Огниво».
Телеграм-канал «СерпомПо»