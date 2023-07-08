Убьют ли Пригожина после «обещаний» Лукашенко? 8.07.2023, 11:59

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Обезумевший диктатор и сам может «исчезнуть».

Главной жертвой последних событий в России может стать диктатор Лукашенко.

Об этом в интервью Studio X-97 рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Ведущий — Евгений Климакин.

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— С самый горячих тем начнем нашу беседу. «Вагнеровцы» в Беларуси, Пригожин, зачем они там Лукашенко нужны?

— Я думала, что у Лукашенко хватит ума и воли не пустить ЧВК «Вагнер» в Беларусь. То есть, что все ограничивается только предоставлением некой юрисдикции для ЧВК «Вагнер», о чем говорилось во время его переговоров с Пригожиным в день попытки госпереворота в России. А я считаю, что 24 июня 2023 года была именно попытка госпереворота. Однако мы сейчас видим, что на территории Беларуси разворачиваются полевые лагеря для ЧВК «Вагнер». Один из этих лагерей — это Осиповичский район, Могилевская область, населенный пункт Цель. И уже появились фотографии этих палаток, деревянных настилов, которые оборудуются для бойцов ЧВК «Вагнер».

Этих лагерей будет как минимум три на территории Беларуси, и это создает серьезную угрозу, безусловно, не только для населения нашей страны, но и для самого режима Лукашенко. Именно поэтому я думала, что он осознает эти угрозы и попытается все-таки противостоять планам Путина разместить на территории Беларуси вот эту ЧВК. Но мы видим, что никакой субъектности сегодня у Лукашенко нет, и это приведет к дестабилизации как в ситуации внутри страны, так и дестабилизации самого режима.

Почему я думала, что у него хватит мозгов не размещать их на территории Беларуси? Мы видим, что действительно он не в состоянии сегодня противостоять Путину и принимает на территории страны этих бандитов, которые, убеждена, в конце концов пойдут против него самого.

— Ты думаешь, что его заставили пустить «вагнеровцев» в Беларусь?

— Вероятнее всего. Либо он совсем сошел с ума от страха, ведь как предполагают некоторые эксперты, он боится наступления белорусских добровольцев с территории Украины и не доверяет собственной армии, которая не факт, что пойдет против белорусских добровольцев, а скорее перейдет на их сторону. И в связи с этим он рассчитывает на ЧВК «Вагнер». Но это такая бомба замедленного действия, ведь главной жертвой в этой ситуации может стать сам Лукашенко.

— Пригожина убьют, как думаешь?

— Трудно сказать. Сейчас он прячется. Где он находится — неизвестно до сих пор. Видимо, на территории Беларуси его нет, потому что он понимает, чего стоят гарантии Лукашенко в этой ситуации. Конечно, диктатор не может давать никаких гарантий сегодня Пригожину. Сам Путин не единожды назвал его предателем. Вероятно, будут предприниматься дальше попытки надавить и на Пригожина, и каким-то образом расформировать его ЧВК. Потому что мы видим, что сейчас в России закрыли его медиагруппу «Патриот», что Минобороны расторгло контракт с его кейтеринговой компанией «Конкорд». Мы видим, что из ЧВК не все будут перемещены, слава Богу, на территорию Беларуси, часть, видимо, уедет в Африку, в Сирию, часть останется.

— А в Сирии, кстати, были же задержания руководителей «Вагнера».

— Эту информацию потом опровергли. Поэтому мы не знаем точно, что там произошло, но мы видим, что уже набор в ЧВК на территории России прекращается. Те из них, кто останется воевать в Украине, видимо, будут заключать договоры, грубо говоря, с Минобороны России.

Поэтому очень много вопросов, сейчас трудно что-либо прогнозировать. И один из этих вопросов: «А кто будет финансировать ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси?» Потому что, как выяснилось, год назад Путин цинично врал, когда говорил, что ЧВК «Вагнер» не финансируется из бюджета России. Сегодня уже и он сам, и его министр обороны Шойгу заявляют, что на ЧВК «Вагнер» из бюджета тратятся миллиарды долларов.

Таким образом, если они выходят из юрисдикции России и появляются на территории Беларуси, кто будет финансировать, кто будет кормить вот эти тысячи «вагнеровцев» на территории Беларуси?

— А деньги они любят.

— А деньги, естественно, они очень любят…

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