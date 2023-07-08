Униженный Лепс нахамил жителям Казахстана и Кыргызстана 8 8.07.2023, 12:07

6,860

Певец-путиниста расстроился из-за отмены концертов.

Российский певец Григорий Лепс, поддерживающий путинский режим, ответил на отмену своих концертов в Кыргызстане. Выступления артиста все чаще срываются, а сам он пытается скрыть унижение, сообщает УНИАН.

Так, Лепс «огрызнулся» из-за отмены концертов и заявил, что он «счастлив» жить в РФ. По словам певца, против него выступает лишь «горстка людей», которым якобы за это платят.

«Как же я теперь проживу без Казахстана, Кыргызстана и прочего? Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых - им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. А в остальном мне все равно. Я живу в России, мне запрещен въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных... Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь, на родине», - написал артист в своих соцсетях.

Путинист напомнил, что поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины. Остальное, как утверждает Лепс, его якобы не волнует. Помимо этого он попытался заявить, что музыка будто бы находится «вне политики».

«Если мне завтра запретят ездить во все, что есть в мире, я буду горд и счастлив, что я буду работать только в своей стране», - утверждает Лепс.

Почему отменяют концерты Лепса

Российский певец открыто поддерживает кровавую войну против Украины. Недавно он заявлял, что выплатит миллион рублей оккупанту, которому удастся подбить танк ВСУ.

После этого он анонсировал концерт в Казахстане, однако вскоре стало известно, что выступление отменили. Лепс поплатился за поддержку войны, а его директор с матами набросился на казахов. После этого стало известно, что концерты путиниста отменили еще и в Кыргызстане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».