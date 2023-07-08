Автобум или новый схематоз: поставки товаров из ЕС в Беларусь неожиданно взлетели 8.07.2023, 12:46

Что происходит и когда это началось?

Беларусь резко увеличила закупки из ЕС. Не похоже, чтобы товар, по которому произошел основной рост, так сильно нужен Беларуси. Неужели страна опять замешана в схемах по перепродаже европейской продукции?

«Еврорадио» узнало, что и из каких стран резко стала покупать Беларусь, и поискало ответ, зачем.

По данным Евростата, в начале 2023 года поставки товаров из ЕС в Беларусь увеличились на 64,5% по сравнению с началом 2022 года. Если за четыре месяца прошлого года европейский экспорт в Беларусь составил 1,6 млрд евро, то за январь-апрель 2023 года — 2,64 млрд евро. В ценовом выражении это даже больше, чем в те же месяцы 2021 и 2020 годов.

Поток товаров в первые четыре месяца 2023 года рос и в физическом выражении — плюс 35% (с 405 тысяч тонн до 549 тысяч тонн).

Что покупала Беларусь?

В топ-5 самых востребованных групп вошли:

— машины и транспортное оборудование (43,1% от общего объема)

— химикаты и сопутствующие товары (24%)

— промышленные товары (10,3%)

— еда и живые животные (9,2%)

— различные промышленные изделия (6,4%)

По трем последним группам товаров объемы хоть и росли по сравнению с началом 2022 года, но не сильно отличались от того же периода 2020 и 2021 годов.

Поставки химикатов в ценовом выражении выросли примерно на 40% по сравнению с январем-апрелем трех предыдущих лет. Но закупки по этой группе товаров Беларусь наращивала последние годы.

Намного интереснее выглядят данные по группе товаров «машины и транспортное оборудование». За них Беларусь заплатила 1,14 млрд евро. Это вдвое больше, чем в январе-апреле 2022 года (0,56 млрд евро). Или примерно на 33% больше, чем за тот же период 2021 и 2020 годов (около 0,85 млрд евро).

Если рассматривать детально, то «дорожные транспортные средства» занимают 75,5% импорта из ЕС в группе «машины и транспортное оборудование». В январе-апреле 2020-2022 годов дорожных транспортных средств закупалось на суммы от 134 млн евро до 149 млн евро. А в январе-апреле 2023 года — уже на 863 млн евро, то есть в шесть раз больше. Это на 206 млн евро больше, чем за весь 2021 год.

Может, машины из Европы просто стали в шесть раз дороже? Не совсем так. Если сравнивать по весу, то в начале 2023 года поставки увеличились в 2,4 раза к началу 2022 года и немного меньше — к тем же периодам двух предыдущих лет.

Кто из европейцев привозит автомобили в Беларусь?

Основными европейскими поставщиками для Беларуси в январе-апреле стали Польша (30,5% от общего объема), Литва (23,8%) и Германия (23,3%). Эти же страны больше всего нарастили поставки в Беларусь. Польша — более чем в два раза, Литва — в 2,5 раза, а Германия — в 1,9 раза.

Основной рост произошел именно за счет товаров, обозначенных как «дорожные транспортные средства». Больше всего их поставляет Германия. Если в январе-апреле было закуплено машин на 42,3 млн евро, то в январе-апреле 2023 года — на 327 млн евро.

Продажи из Литвы выросли с 53 млн евро до 291 млн евро. Польша увеличила поставки почти в десять раз: с 22,6 млн евро до 207,7 млн евро.

Что происходит и когда это началось?

По данным Евростата, большинство «дорожных транспортных средств» — это «автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств для перевозки десяти и более человек, включая водителя), включая универсалы и гоночные автомобили». Выходит, в основном это легковые автомобили.

Но куда девались эти объемы в Беларуси, если в начале года авторынок только стал оправляться, а бума в 2023 году не ожидается. Также автомобильная ассоциация «БАА» утверждает, что покупают чаще всего Geely.

Почему тогда машины из ЕС все-таки привозятся? Может, Беларусь помогает россиянам ездить на чем-то, кроме Lada?

Интересно, что в первые четыре месяца 2022 года аномалий не было. А по итогам 2022 года Беларусь уже заплатила за дорожные транспортные средства в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. По весу рост составил 31%. Все потому, что поставки стали значительно превышать обычные показатели с июля 2022 года.

На этом фоне европейские продажи в Россию по дорожным транспортным средствам обвалились. Если в январе 2022 года они составляли 688,4 млн евро, то в апреле 2023 года — 66,6 млн евро.

Утверждать что-то без документов невозможно. Однако статистика выглядит так, будто после потрясения на российском рынке Беларуси понадобилось несколько месяцев, чтобы наладить поставки европейских автомобилей в Россию.

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