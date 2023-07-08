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Китайский триумвират в Москве

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  • Александр Немец, kasparov.ru
  • 8.07.2023, 13:07
  • 2,006
Китайский триумвират в Москве

Пекин и Вашингтон могут всерьез договориться по всем спорным вопросам.

На днях, 5 июля, я, по обыкновению, просматривал московский полуофициальный финансово-экономический сайт (1prime.ru), и мое внимание привлекла следующая странная заметка «Попрошайничество на новом уровне»: китайцев возмутила украинская наглость» со ссылкой на китайское издание «Гуаньча».

Я вышел на сайт «Гуаньча» (Обозреватель, Наблюдатель), но никакой «критики китайских читателей» не нашел. Зато просмотрел заголовки этого большого «универсального» сайта:

«Америка имеет поблизости от Китая 313 (военных) баз. Каждая страна может почувствовать, чья угроза (со стороны Китая или со стороны Америки) максимальна».

«Министр финансов Америки госпожа Йеллен (Yellen) едет в Китай (визит должен состояться с 6 по 9 июля). Очевидно, будет просить деньги в долг. А за что Америке давать деньги? Почему Китай должен дать денег?»

«Продолжаются испытательные полеты первого китайского большого пассажирского лайнера для дальних дистанций С919».

«Нужно ли учится учиться IT-специальности, чтобы потом, для начала, получать зарплату 8000 юаней (1120 долларов) в месяц?»

«В Китае создана первая ОС (операционная система) с открытыми исходниками».

Словом, жизнь бьет ключом. Но про Украину ни слова.

А вот что-то интересное — портрет господина Медведева (который не-Димон) и текст его недавнего заявления.

«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году».

Оказывается, китайцев еще интересует пьянчуга Медведев!

После этого я собрал все свои «накопления» по «связям Китая и РФ на высшем уровне», дополнительно посмотрел на ютюб подборки «Китай Шойгу», «Китай Володин», «Китай Мишустин» и получил довольно любопытную картинку.

Но для начала посмотрим курс доллара и евро на Мосбирже. 30 июня, в пятницу, доллар достиг «локального рекорда» в 89,5 рубля. Евро достиг 97,8 рубля. С 3 по 6 июля падение рубля продолжалось. 6 июля Мосбиржа окончила биржевой день на уровне 92,2 рубля за доллар и (внимание!) 100,0 рублей за евро.

Это еще не абсолютный рекорд: в марте 2022 года, сразу после начала Войны и замораживания зарубежных активов ЦБ РФ, доллар достигал и даже превышал 100 рублей. Но это уже близко к абсолютному рекорду.

Здесь интересно мнение такого эксперта, как профессор Иноземцев. Он считает, что падение курса рубля определяют три фактора: вследствие западных санкций резко упал российский экспорт (причем доходы от экспорта природного газа упали в несколько раз), руководители ЦБ РФ и Минфина РФ «в своем безумии» ничего не хотят делать для остановки падения рубля и (наверно, самое важное) население и бизнес РФ паникуют после пригожинского мятежа и скупают валюту.

И правильно паникуют российское население и бизнес! После первого удара землетрясения обязательно последует второй, скорее всего, еще более разрушительный!

Ведь Пригожин на свободе и готов на все. И еще действует ряд «трясущих» факторов. В частности, это растущее недовольство Пекина Путиным и его режимом.

Пекин склонен поскорее закончить Войну, с возвращением Украины в границы 1991 года. Совсем недавно об этом заявил посол Китая в ЕС Фу Цун (Fu Cong). А Путин взбесился и не хочет отступать.

Китай решительно против использования ядерного оружия, включая тактическое. Си Цзиньпин прямо заявил это Путину в марте в Москве. А Путин взбесился и готов для начала взорвать Запорожскую АЭС, а затем нанести удар тактическим ЯО из Беларуси! Нет сомнения, Пекин сильно встревожен и недоволен.

И вот в последние две недели в русскоязычном и украинском Интернете появился ряд оценок, которые можно свести к следующему:

— Никакие требования Пригожина не приведут к смещению «фанерного маршала» Шойгу. Просто Пекин не позволит. В середине 2012 года Шойгу первым полетел в Китай, чтобы поздравить Си Цзиньпина с вступлением в новую должность (для начала председателя Центрального Военного Совета Китая). Шойгу — надежнейший клиент Пекина и лично Си Цзиньпина. Кстати, вспомните мою статью «Новый Субэдэй-бахадур при новом Чингисхане».

— Премьер Мишустин также клиент Пекина. За несколько дней до пригожинского мятежа Мишустин побывал в Пекине, вел переговоры с членами Госсовета Китая и на минуту перед отъездом в Москву заглянул в резиденцию Си Цзиньпна и «заверил его в своей преданности». Что очень важно: в случае «исчезновения» Путина, Мишустин, согласно законам РФ, будет 100 дней исполнять обязанности президента РФ. А потом выборы. Но их могут и отменить.

— Еще один клиент Пекина — спикер Госдумы Володин (без деталей).

Это что же в итоге получается? Похоже, кучку серой слизи под названием «Путин» куда-то уберут, и к власти придет этакий триумвират из Шойгу, Мишустина и Володина, с «подпоркой» в виде Медведева. И все это с мощной базой в виде Китая (мир держится на трех слонах, стоящих на черепахе, согласно древней космологии).

Китайская экономика, китайские технологии, китайские войска, китайские «кадры» в виде давно купленных и прирученных губернаторов восточных регионов РФ помогут обеспечить «порядок на местах». Очень похоже, это близкая политическая реальность России. Конечно, речь идет о вероятностях, но эти вероятности велики и растут.

В сущности, это не лучший вариант для США. И вот я в очередной раз повторяю: Америка и Китай должны всерьез договориться по всем спорным вопросам, и в первую очередь об окончании Войны и об установлении совместного контроля над Россией и ее ЯО.

Александр Немец, kasparov.ru

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