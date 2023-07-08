«Это дом хозяев — туда лучше не соваться» 1 8.07.2023, 13:22

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Что на самом деле происходит на знаменитых лавандовых полях в «белорусском Провансе».

Недавно журналисты onliner.by рассуждали, как можно построить бизнес на лаванде. А в этот раз сделали все, чтобы почувствовать себя туристами «в Провансе». На поиск бесконечных фиолетовых полей журналисты отправились в Гомельскую область.

Удалось ли ощутить зашкаливающий уровень романтики, они рассказали в инстаграм-репортаже с места событий:

— Поездку на лавандовые поля мы планировали давно. С каждым годом фантазия рисовала все более впечатляющую картину: уже на подъезде к области нос начинает щекотать нежный аромат, поля тянутся вдоль дороги на десятки километров — даже устаешь держать телефон, сами кусты по размеру можно сравнить минимум со смородиной, но чаще — с сиренью (она ведь тоже фиолетовая!). А чтобы выдержать насыщенный оттенок цветов, нужно обязательно брать с собой солнечные очки.

Что сказать кроме этого? Ваши ожидания — ваши проблемы. Но обо всем по порядку. В поездку мы собрались исключительно женской компанией. Странно, но мужчины отказались ехать за 350 километров, только чтобы посмотреть на цветы. Морально настраивались на долгие четыре часа в дороге, но провели в ней все девять с половиной.

Потому что список неотложных дел был огромный. Заехать на заправку за кофе и хот-догом — обязательно? Обязательно! Посмотреть на бобра в Бобруйске? А иначе зачем это все! Да от трассы до усадьбы «Красный Берег» всего 10 километров — разве можно проехать мимо? Ну вы же знаете ответ.

Не знаю, как у вас, но у нас с друзьями есть обязательная традиция: без хот-дога с заправки путешествие не засчитывается. В принципе, это единственный момент в жизни, когда это блюдо имеет такое сакральное значение. Ладно, еще немного на рождественской ярмарке.

Поездку в Бобруйск мы обсуждали как отдельное событие на целый уик-энд. Но оказалось, что без экскурсии рассматривать дом купчихи Кацнельсон получается не дольше пяти минут, а эффект воздействия бобра не зависит от времени натирания. Кстати, прямо возле памятника расположился предприимчивый ремесленник. Мини-бобры у него есть на все случаи жизни: и на прибыль, и на верных друзей, и на любовь. Слыхали, кстати, о бобрах-неразлучниках?

После Бобруйска отправляемся в «Красный Берег» — там тоже есть свой способ исполнения желаний. В этот день берем от жизни все! Так что о внезапно свалившемся богатстве читайте в следующих статьях. На дерево желаний можно завязать ленточки разных цветов — ради разных целей. Всего вариантов пять — берем оптом. Минус 50 копеек из кошелька — отличная цена для устроенной судьбы.

Сама усадьба напоминает иллюстрацию из книги сказок, причем как снаружи, так и внутри. Каждый зал в своем стиле, особое внимание уделено потолку. На экскурсию без предварительной записи днем в выходной рассчитывать не приходится, но и просто прогуляться по изысканным залам приятно. Как и в парке. Но только первые две минуты — дальше комары показывают, кто здесь главный.

Ехать на лавандовые поля и не заглянуть в «Прованс» невозможно. Поэтому на обед останавливаемся в гомельском ресторане с таким названием. Лучший вид на набережную и французские закуски обеспечен. Кстати, в меню есть лавандовое вино, так что настраиваемся на предстоящие виды всеми доступными способами.

В чем проблема посещения лавандовых полей в Беларуси? В том, что цветок ведет себя довольно непредсказуемо. Точно предугадать начало сезона сложно, а полностью отцветает лаванда быстро. Поэтому мы регулярно мониторили страничку питомника в Instagram и уже через десять минут после появления объявления о начале сезона написали в директ, что готовы арендовать домик на лавандовом поле.

Правда, ставили рекорды скорости мы зря: ни на одно сообщение нам так и не ответили. Как и в прошлом году. А вот телефонную трубку все же подняли и бронь подтвердили. Мы решили, что удача на нашей стороне. А чуть позже убедились, что именно в тот момент она от нас и отвернулась.

Находится фазенда/плантация/ферма (выбирайте более звучный для вас вариант) в 13 километрах от Гомеля. Указателей нет, но местные жители отзывчиво показали дорогу: лавандовые поля здесь разыскивают регулярно. На территории лаванда, парники с розами и другими цветами, беседки, загон с лошадьми и девять домиков. Вход стоит 25 рублей, аренда домика — 50 рублей на двоих, причем за вход тогда уже платить не нужно. Снова предварительно радуемся, что отхватили самый выгодный вариант.

Сотрудница начинает разговор с экскурсии: «Это дом хозяев. Туда лучше не соваться, обходим стороной. В парники тоже заходить нельзя. А то любят тут некоторые… цветочки понюхать. На ночь выпускают алабаев, так что по территории тоже не шастаем. Ворота открываются только после 08:30 утра, до этого уехать нельзя». Вау, вот это уровень гостеприимства. Может, лаванда оказывает какой-то еще не изученный эффект на коммуникативные способности?

В домиках нет света и воды. Все удобства, естественно, на улице — деревянный туалет и летний душ с ледяной водой. Не то чтобы за 50 рублей в сутки мы рассчитывали на глэмпинг, но как минимум хотелось бы узнать об этих обстоятельствах заранее. Больше всего поражает то, насколько открытые люди здесь обитают. Дверь в то место, в котором обычно принято оставаться в одиночестве, здесь не закрывается.

Но пора остановить бубнеж и рассказать о главном. Лаванда прекрасна! Точка. Хотя и непонятно, почему ее так сильно фотошопят на всех фотографиях. Конечно, никакого она не ярко-фиолетового цвета, а скорее серо-лилового. В отзывах о лавандовых полях мы читали, что на них очень много пчел и шмелей. Да, есть, но за свою сохранность можно не беспокоиться, все в пределах нормы.

Кого здесь действительно много, так это людей. Приезжают девушки на фотосессии со своими фотографами, семьи, экскурсионные группы. На месте можно арендовать бальное платье для фото. Интересно, как звучит легенда: ехала на бал, но у кареты спустило колесо — пробиралась к принцу через болота да лавандовые поля?

Но мы тоже не упускаем свой шанс на пополнение инстаграм-ленты. Плетеная корзинка, шляпы, сыр с плесенью — все при нас. Разве что багета в сельском магазине не оказалось, а хлеб-кирпичик решили уже не брать. Кроме самой лаванды, на поле стоит ярко-желтый а-а-автомобиль и телефонная будка. Кому? Зачем? Даже не буду пробовать набросать варианты ответов.

Из развлечений еще катание на лошади: 10 минут — 10 рублей. Можно ли покататься 1 минуту за 1 рубль, неизвестно. Расходятся посетители к девяти вечера — все цветы остаются в нашем полном распоряжении. Хотя нет, два соседних домика занимает еще одна компания из Минска. Они примерно в таком же шоке, что и мы.

В темноте домики подсвечиваются огоньками. Располагаемся на террасе и под звуки грозы ведем те самые женские разговоры, которые в публичное пространство выносить строго запрещено.

Но главный сюрприз ожидает нас ночью. В нашем домике двухъярусная кровать, которая при каждом движении раскачивается, как во время шторма. В целом за аренду можно было бы и доплатить: все-таки эффект «два в одном» — и лавандовое поле, и морской круиз.

После бессонной ночи (кровать шатает, алабаи громко напоминают о себе, шумит трасса — она за узкой полоской деревьев, в домике сыро и холодно) встаем практически на рассвете. Поскольку доступ к чаю и кофе остался в другой жизни, терпеливо ждем, когда же нас выпустят на волю — до девяти утра.

Перед отъездом решаем прикупить немного лаванды — для успокоения. Продает нам ее крайне недовольная сотрудница в пижаме. «Я же сказала меня так рано не будить!» — новые цитаты великих представителей сферы гостеприимства. Что ж, на это можно сказать только одно: спасибо большое, что хотя бы не побили.

Краткие выводы: сама лаванда прекрасна. Это даже не обсуждается. Поля не на пригорке, поэтому сложно понять, как далеко они простираются. Но когда видишь их впервые, «вау-эффект» точно есть. Как и от сервиса. Хотя в данном случае это скорее «ого как!». С другой стороны, все логично: лаванда же отлично успокаивает, так что уезжают домой все при любом раскладе максимально расслабленными.

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