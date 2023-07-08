С детства мечтал быть солдатом: семь фактов о «железном генерале» Залужном 8.07.2023, 13:36

Легендарный главнокомандующий ВСУ сегодня празднует 50-летие.

Сегодня, 8 июля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отмечает День рождения: «Железному генералу» исполняется 50 лет. За день до юбилея он побывал на передовой, чтобы поблагодарить защитников на направлениях «Хортица» и «Таврия» за доблесть и приближение неминуемой и долгожданной победы.

Легендарный украинский военачальник за время полномасштабной агрессии успел попасть в сотню самых влиятельных людей мира, пожертвовать унаследованный миллион долларов на украинскую армию, получить мировое признание после блестящих побед – и оставаться при этом самым страшным кошмаром для оккупантов, любящим мужем для любимой жены, авторитетным главнокомандующим для украинских воинов воинов и надеждой для украинского народа.

Сайт obozrevatel.com собрал семь ярких фактов о Валерии Залужном.

Факт 1: мечтал стать военным с детства

Валерий Залужный родился в семье военнослужащих в городе Звягель Житомирской области, поэтому детство будущего «железного генерала» проходило в гарнизоне среди военных. Учился в местной школе №9. И уже на первом же уроке, отвечая на вопросы учительницы, кем мечтает стать, маленький Залужный сказал: «Я стану солдатом. Буду защищать нашу страну».

Учителя вспоминают, что в школе Валерий Залужный был не самым усердным учеником. Получив аттестат, он поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум – впоследствии Залужный признается журналистам, что не знает, зачем выбрал это учебное заведение.

Окончив техникум с отличием в 1993 году, будущий главком вернулся в давнюю мечту – и поступил в Одесский институт Сухопутных войск, где также получил диплом с отличием. Однако даже тогда даже не представлял, что в свое время станет генералом.

Восхождение по карьерной лестнице Залужный начинал с самых первых ступеней: от командира взвода и роты до командира батальона на протяжении первых 8 лет службы.

Далее была учеба в Национальной академии обороны, которую закончил в 2007 году, получив золотую медаль за изучение применения механизированных танковых объединений.

С 2007 по 2009 год Залужный был начальником штаба, первым замкомандира 24 отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ во Львовской области. С 2009 по 2012 – командовал 51 отдельной механизированной бригадой.

А в 2014 году Залужный стал лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки Национального университета обороны Украины им. Черняховского. За это был награжден переходным мечом королевы Великобритании.

Факт 2: «Железный генерал» и первый украинский военный на обложке Time

Военный гений Залужного за время полномасштабного вторжения РФ покорил мир. Так, 26 сентября 2022 авторитетный журнал Time поместил портрет главнокомандующего ВСУ на обложку, подписав его фото крайне лаконично: «Генерал». По мнению редакции журнала, украинская армия вряд ли добилась бы таких успехов без своего командующего.

Залужный стал первым украинским военным, попавшим на обложку журнала, на которой ранее появлялись Монтгомери, Брэдли, Абрамс и Паттон.

Кроме того, в 2022 году Залужный вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time.

Более того, еще в апреле 2022 года, после разгрома оккупационных войск на Киевщине, который западные аналитики окрестили «блестящим», с легкой руки журналистов издания Politico Залужный получил «титул» «Железного генерала», который с тех пор неразрывно ассоциируется с украинским главкомом.

В своем аналитическом материале Politico отметило, что «командующий станет легендарной фигурой в истории Украины. Ведь успехи украинской армии удивили весь мир».

«Генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, сформированную советской военной подготовкой», – подчеркивало американское медиа.

Факт 3: поддерживает реформу армии по стандартам НАТО и мечтает «проехаться на танке по Арбату»

Главнокомандующий ВСУ последовательно придерживается принципа, что реформы в армии следует начинать с изменения мировоззрения и отношения к людям в головах украинских командиров. Он убежден, что украинская армия должна очиститься от «совкового» наследия, в частности, в отношении командиров к подчиненным.

«Общий курс на реформирование Вооруженных сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь – принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я хотел бы, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы», – говорил Залужный.

Главком уверен, что новое поколение молодых офицеров через 5 лет сможет полностью сменить армию.

«Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники, которые по определенному функционалу скоро подменят офицеров. Мы уже начали это движение, и обратного пути нет», – утверждает Залужный.

Он также заявлял, что доклады по картам и написание боевых приказов уже изжили себя, и он хочет уйти от этого. Во время учений он так «творчески» использовал документы, что обучение проходило более ритмично. Именно Залужный в 2021 году командовал учениями ВСУ, когда украинская армия впервые испытала в действии беспилотники Bayraktar.

Также Залужный однажды пошутил, что мечтал бы проехаться на танке по Москве. Об этом он сказал в программе «Рандеву» Янины Соколовой на «5 канале», отвечая на вопросы зрительницы, хотел бы он проехаться по Красной площади.

«Наверное, да. По-честному. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник», – с улыбкой ответил Залужный.

Однако потом добавил: настоящей его мечтой является освобождение всех оккупированных украинских земель, включая Донецк, Луганск и Крым.

Факт 4: был уверен, что вторжение РФ неизбежно и стремится сделать так, чтобы Россия боялась Украины, как огня

На должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного назначили летом 2021 года. Тогда угроза полномасштабного вторжения России начала усиливаться. И уже в сентябре новый главком заявил: вторжение неизбежно, поэтому надо готовиться давать отпор врагу.

«Угроза полномасштабной агрессии есть, была и будет дальше. Наша задача как ВСУ – не ждать манны небесной, мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем», – говорил он.

Залужный не раз заявлял, что для него война с РФ началась еще в 2014 году. В июле того года он был назначен заместителем командира сектора «С» в зоне АТО в Донецкой области. Командовал батальоном в боях под Дебальцево. Руководил почти всеми созданными на Донбассе военными формированиями. В 2018-2019 был первым заместителем командующего Объединенных Сил - начальником штаба ООС.

Хотя в августе 2017 Залужный получил звание генерал-майора, он не перевелся на штабную работу, а продолжал службу на передовой. И через 4 года стал генерал-лейтенантом, а в марте 2022 указом президента Залужному было присвоено звание генерала – наивысшее воинское звание в украинской армии.

При этом Залужный уверен, что даже победа Украины не поставит окончательную точку в войне между Россией и Украиной.

«Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне», – заявлял он в 2022 году.

Единственным способом не допустить повторения войны, по мнению Залужного, является создание мощной и современной украинской армии.

«Наша победа – это, однозначно, освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого мало. Украина как государство должна сделать все, чтобы все, что началось 24 февраля 2022 года, никогда не повторилось... Мировой истории известные государства, живущие и показывающие, что лучше их не трогать. Именно таким государством должна стать Украина», – сказал главнокомандующий в интервью Дмитрию Комарову.

Он также добавлял, что все оккупанты должны быть уничтожены.

«Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым нужно бороться», – подчеркнул Залужный в одном из интервью.

Факт 5: отказался от наследства в пользу ВСУ

В январе 2023 года издание New York Times обнародовало информацию о том, что Залужный получил миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения, разработчика программного обеспечения компании Microsoft Григория Степанца.

Степанец не был родственником Залужного, поэтому его решение выбрать наследником украинского главкома стало неожиданностью для самого генерала. Впрочем, что делать с унаследованным миллионом долларов Залужный долго не думал: он передал все деньги на нужды украинской армии.

Кроме американских журналистов, информацию о наследстве подтвердили и в Генштабе.

Факт 6: Залужный счастлив в браке, лучшим отдыхом для него являются походы и путешествия по Украине

Валерий Залужный и его жена Елена, до войны работавшая финансисткой в «Укргазбанке», женаты уже более 20 лет. Однако до сих пор сохранили любовь и трепетное отношение друг к другу. Генерал признавался, что Елену считает самым близким человеком и настоящей «половинкой». Публично это трогательное отношение к любимой иногда проявляется в полных нежности сообщениях в соцсети, посвященных жене.

У супругов есть две дочери. Старшая пошла по пути отца и стала военной: она служит в Киевском гарнизоне. Младшая дочь Залужного решила посвятить жизнь спасению людей: она учится в медицинском университете.

У Генерала Залужного также есть хобби: он любит походы и поездки по Украине, в них его всегда сопровождает любимая жена.

«У меня еще с пионерских времен осталась страсть к путешествиям, как правило, пешим: одеваю спортивный костюм и иду знакомиться с городом», – делился в одном из интервью главком.

Также СМИ писали, что Залужный любит музыку в стиле диско и Rammstein, а еще котиков в Instagram.

Факт 7: Сохранил скромность и человечность

Огромная ответственность, упавшая на плечи Залужного после начала полномасштабного вторжения, то, что приходится принимать решения, от которых зависят жизнь людей, не притупило человечности главнокомандующего ВСУ.

Так, «железный генерал» в фильме «Год» Дмитрия Комарова признался: плакал, когда сообщал матери пилота вертолета, летавшего к заблокированному Мариуполю, что ее сын погиб.

«Будучи главнокомандующим, не хочется признаваться в каких-то слабостях. Но опять же повторюсь: я – человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь», – рассказал «Железный генерал» в фильме « Год».

По его словам, на момент разговора с женщиной в нем еще теплилась надежда, что воин жив. Мама пилота направила Залужному последнее сообщение от сына, в котором военный просил рассказать о нем, если он погибнет.

Однако впоследствии стало известно, что лётчик был убит оккупантами и генералу нужно было сообщить об этом матери погибшего.

«Когда я пытался с ней обсудить это, у меня сил не хватило», – признался главнокомандующий ВСУ.

Еще один «штрих» к портрету Залужного добавило издание BBC в июне 2023 года. Описывая первый этап российского вторжения и реальные настроения среди представителей политической власти в Киеве, издание отметило, что тогда в правительстве активно обсуждалась идея подрыва всех мостов в Киеве, чтобы помешать россиянам прорваться в правительственный квартал.

Как удалось узнать журналистам, на тот момент один из чиновников правительства позвонил тогдашнему председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову и требовал, чтобы тот приказал спецподразделениям взорвать мосты через Днепр. Баканов же позвонил по телефону Залужному, однако тот отказался идти на такой шаг.

«Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских», – безапелляционно отреагировал тогда главнокомандующий ВСУ.

При этом в окружении генерала о нем говорят как о достаточно скромном человеке. Так, когда бывшая советница Залужного Людмила Долгоновская решила писать о нем книгу и обратилась к главнокомандующему за разрешением – он согласился не сразу.

«Он сначала сказал: «Нечем тебе чем заняться. Лучше поспи». Но потом: «Хорошо, пиши», – сказала Долгоновская в интервью «Новинарные».

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