Печалька, а, Путин? Альфред Кох

8.07.2023, 13:52

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Сдавайся, пока не поздно.

США выделили (очередной пакет военной помощи Украине Сдавайся, пока не поздно.). Как и говорилось накануне, туда вошли кассетные 155 мм артиллерийские снаряды DPICM, которые должны будут серьезно усилить огневую мощь ВСУ.

Впрочем, другие источники пишут, что кассетные боеприпасы уже давно Украине поставляет Турция. Но это пока не дало ВСУ серьезного огневого преимущества. Возможно, американские поставки изменять ситуацию.

Помимо прочего, американцы поставят еще 32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker, 31 155-мм гаубицу, дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS, ракеты ПВО AIM-7, зенитные комплексы Stinger, Javelin и много чего еще, включая какие-то загадочные «ракеты трубного пуска»...

Тут еще третьего дня прошла информация (даже с фотографиями), что украинские МИГ-29 теперь могут нести под крылом американские высокоточные планирующие бомбы JDAM-ER. Преимущество этих бомб заключается в том, что они в состоянии планировать до 70 км, и это значит, что самолет может их сбрасывать на позиции противника не залетая в зону действия его фронтовой ПВО.

С учетом того, что ВВС Украины состоят из старых самолетов, да к тому же их мало, это резко повышает эффективность поддержки ВСУ с воздуха и снижает риск потери самолетов и что еще важнее - пилотов.

Сейчас все гадают, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе. Будет ли какой-то качественный рывок в вопросе принятия Украины в эту организацию или его опять заболтают противники «эскалации». Поживем - увидим. Меньше, чем через неделю мы с вами все узнаем.

Какое-то движение в этом вопросе происходит. Вот, например, сегодня Эрдоган сказал, что Украина заслуживает членства в НАТО. А вчера Зеленский подписал с Болгарией совместный документ, в котором Болгария поддерживает вступление Украины в НАТО. Она стала уже 22 страной-членом НАТО, которая высказалась в поддержку приема Украины.

Визит Зеленского в Болгарию был еще важен потому, что в Болгарии находятся самые большие за пределами СНГ заводы по производству боеприпасов советских калибров. И поэтому Болгария является сейчас (и еще долго будет оставаться) одним из самых важных партнеров для Украины. Ведь не секрет, что большая часть украинской артиллерии по прежнему - советская. Судя по всему визит и в этом плане был удачным и это очень хорошая новость.

Кстати, Зеленский во время своего турне по Европе получил много всяких подарков: например, от Чехии штурмовые вертолеты (сколько - не сказано), а от Словакии - 16 САУ Zuzana (155 мм) и обещание наладить их совместное с Украиной производство.

Зато в России - все хорошо: рубль валится уже вторую неделю, а за полгода он потерял треть своей стоимости. За доллар сегодня давали 94 рубля, а за евро - 102. Причины этого понятны: бюджетная накачка промышленности (прежде всего - оборонной) привела к росту номинальных доходов и соответственно - к росту потребительского спроса. Импорт (а следовательно - спрос на валюту) вырос.

И все это на фоне падения экспорта и вывоза капитала. Причем вывоз капитала выражается теперь преимущественно в невозвращении экспортной выручки. Кстати, это зачастую происходит и по независящим от экспортеров причинам.

Так, например, Индия (крупнейший покупатель российской нефти) расплачивается за нее рупиями, а они - неконвертируемые. И что с ними делать - не вполне ясно, поскольку в Индии нет достаточно товаров, чтобы их можно было импортировать в Россию в сравнимых с экспортом объемах.

Так что есть все основания считать, что хоть в попугайчиках российские зарплаты и растут, но реальные доходы падают, поскольку их съедает инфляция. Удастся ли российским финансовым властям удержать инфляцию в разумных рамках - непонятно. Ведь война будет требовать все новых и новых расходов. Причем в возрастающих объемах. Призрак гиперинфляции замаячил на горизонте… Так ведь Бобик (российская экономика) может и сдохнуть…

Печалька, а, Путин? А у тебя было столько планов! Завоевать Украину, отодвинуть НАТО на границы 1997 года… Там еще были разговоры о том, что Северный Казахстан - это исконно российские земли…

Опять же Нарва - русский город… Политый кровью наших предков… Тень Петра Первого взывает к отмщению… Неужто мы останемся глухи к этому воплю истории, а, Путин? Что ты говоришь? Денег нет? Ах какая жалость… Значит, не в этой жизни… Не шмогла…

Короче. Сдавайся, Путин. Хана тебе. Сдавайся, пока не поздно. В плену тебя ждет горячее питание и хорошее обращение. А то неровен час снова какой-нибудь Пригожин-2 пойдет на Москву и тогда не видать тебе ни питания, ни обращения. Отрежут голову и фотку в рамочку поставят. Дело-то привычное…

Как хотите, а у меня хорошие предчувствия по Вильнюсу. Может и безосновательные. Я ведь не претендую на то, что я провидец. Я же не Буданов какой-нибудь.

Я знаю только, что дело наше правое. Враг будет разбит. И победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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