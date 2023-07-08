В Минске продается симпатичная квартира всего за $31 тысячу 8.07.2023, 14:01

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Что не так с ценником.

Однушка с хорошим ремонтом за $31 000 по курсу? Звучит как что-то из области фантастики. Собственно, вы правы: объект на улице Варвашени, о котором и пойдет речь, пока что является нежилым помещением. Однако нынешний владелец уверяет: есть возможность юридически перевести его в обычную однокомнатную квартиру, пишет Onliner.by.

Недвижимость скрывается на первом этаже кирпичной высотки, построенной в 1992 году. Ее площадь — всего 20,4 «квадрата», а потолки даже ниже, чем бывают в стандартной панельке, — 2,5 метра.

Помещение состоит из комнаты по типу гостиной, двух санузлов (в одном из них есть душ) и крохотного коридора. Здесь выполнен свежий ремонт: заменены проводка и сантехника, поставлена новая металлическая дверь. Стены выкрашены, пол уложен плиткой, сделаны подвесные потолки. Выглядит все довольно симпатично.

За свою собственность хозяин просит 31 000 у. е. Как считаете, это много или мало? А может, это тот самый адекватный ценник?

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