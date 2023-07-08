Штыков становится все больше: какие планы у белорусских добровольцев 2 8.07.2023, 14:28

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Один из самых реальных сценариев озвучил генерал Вальдемар Скшипчак.

Белорусские добровольцы могут войти на территорию Беларуси вместе с войсками НАТО, и они будут поддержаны народом.

Об этом в интервью Studio X-97 рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Ведущий — Евгений Климакин.

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— Каковы впечатления от недавней поездки в Киев?

— В первую очередь, помимо политических встреч в Офисе президента, я встречалась с замминистра обороны Украины, с депутатами Верховной Рады, с советником Офиса Владимира Зеленского Михаилом Подаляком, я встречалась с белорусскими добровольческими объединениями. Важно было встретиться с белорусами, которые сегодня воюют за Украину. Это и полк имени Кастуся Калиновского, батальон «Террор», сейчас есть подразделение белорусов во Втором Интернациональном легионе. Белорусских подразделений становится все больше. Я хотела как раз поговорить с этими ребятами об их планах, о том, какая им нужна поддержка. И вот это были главные встречи, ради которых я поехала в Киев.

— Что официальный Киев, Офис президента Зеленского, говорят о ситуации в Беларуси, готовы ли помогать как-то или наоборот ждут от оппозиции поддержки?

— Я не могу раскрывать суть всех разговоров, которые проходили в Офисе президента Украины. Но есть понимание того, что Беларусь сегодня оккупирована как прокремлевским режимом Лукашенко, так и российскими войсками, которые фактически находятся на территории страны, а их численность постоянно увеличивается.

Есть разделение, к счастью, между режимом и народом. Есть понимание, что народ не поддерживает этот преступный режим, выступает в большинстве своем против этой войны и подвергается сегодня чудовищным репрессиям. Поэтому обсуждаются разные сценарии, как можно изменить ситуацию в Беларуси. Вот, кстати, один из таких самых реальных сценариев озвучил бывший замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, который сказал, что белорусские добровольцы могут войти на территорию Беларуси и наряду с этим могут войти и войска НАТО, а они будут поддержаны белорусским народом. И это правда.

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