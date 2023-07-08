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«Большинство из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах»

  • 8.07.2023, 14:41
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«Большинство из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах»

Российские элиты готовы пойти на сделку за спиной главы Кремля.

Россия очень хочет провести сепаратные переговоры – окружение диктатора РФ Владимира Путина будет пытаться, чтобы они, их семьи и окружение вышли из-под санкций.

Об этом в эфире «Еспресо» заявил младший сержант ВСУ и экс-лидер «Демсокиры» Юрий Гудыменко.

«Путин пойдет до конца, ему бежать и отступать некуда. С одной стороны, у него внутренняя напряженность, с другой – война, которую он рано или поздно проиграет. Я абсолютно уверен в том, что Москва может вести сепаратные переговоры. Я не думаю, что это переговоры на каком-то серьезном уровне,я не вижу сейчас много желающих общаться с Лавровым вообще. Я не вижу возможностей у США услышать что-нибудь от России или предложить что-то России, кроме немедленного выхода со всей оккупированной территории Украины, а Лавров явно этого слышать не хочет, не может и не будет», – сказал он.

По мнению Гудыменко, Россия очень хочет провести сепаратные переговоры.

«Я уверен, что большое количество людей из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах, потому что они не хотят тонуть вместе с ним. Они будут пытаться, чтобы они, их семьи и окружение вышли из-под санкций, сухими из воды, но не думаю, что им есть что сейчас предложить. Особенности диктаторской страны - что-то предлагать может только диктатор, а все остальные только исполнители», - подытожил военный.

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