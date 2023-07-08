Назван хлеб, который поможет уменьшить жир на животе 4 8.07.2023, 14:46

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В исследовании приняли участие 50 японцев.

Хлеб можно найти на каждой кухне, но не всегда он полезен для нашего организма и тела в целом. Согласно исследованиям, цельнозерновой пшеничный хлеб способен значительно снизить уровень жира на животе, сообщает Express.

В исследовании приняли участие 50 японцев, которые на протяжении 12 недель употребляли рафинированный пшеничный хлеб и цельнозерновой хлеб.

Команда собрала образцы крови и каждые шесть недель проводила компьютерную томографию для наблюдения за участниками.

В конце исследования уровень висцерального жира в группе, принимавшей цельнозерновой хлеб, значительно снизился. Через 12 недель живот уменьшился на 4 сантиметра. Остальные же участники не получили положительных результатов.

Висцеральный жир, также известный как жир на животе, скрывается глубоко внутри вашей брюшной полости, окружая некоторые из ваших жизненно важных органов, таких как печень и поджелудочная железа.

Если ничего с этим жиром не делать и не пытаться его уменьшить, то это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от болезней сердца до диабета.

Судя по исследованию можно сделать вывод, что диета на цельнозерновом пшеничном хлебе может действительно способствовать предотвращению ожирения.

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