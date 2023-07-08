Стало известно, из-за чего Литва могла закрыть пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусью

Стало известно, из-за чего Литва могла закрыть пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусью4
- 8.07.2023, 14:58
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Очевидцы рассказали о конфликте между литовскими и белорусскими пограничниками.
Пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусью закрылся из-за спора о мигранте, сообщают очевидцы.
«Развернулся спор на счет мигранта который сидел в нейтралке, литовцы попросили вернуть его назад в РБ, наши не приняли, ну и литовцы закрылись», – пишут в телеграм-чате, посвященном границе Беларуси с ЕС.
Как писал сайт Charter97.org, белорусский ГПК сегодня сообщил, что в 13:00 литовская сторона «в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Мядининкай» (напротив пункта пропуска «Каменный Лог»).