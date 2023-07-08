Движение тектонических плит началось

Движение тектонических плит началось1
- Алексей Данилов
- 8.07.2023, 15:00
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Ход стрелок часов судного дня для Путина и России неотвратим.
500 дней войны. Часы судного дня конца [президента РФ Владимира] Путина и России. Ход стрелок неотвратим.
Три дня понадобилось, чтобы разрушить миф о «второй армии».
49 дней – чтобы отправить на дно крейсер «Москва» и 61 – чтобы собрать контактную группу помощи Украине «Рамштайн».
За 126 дней был освобожден остров Змеиный, а за 230 – сильно «устал» так называемый «Крымский мост».
На 260-й день украинские воины сбросили российского петуха и подняли украинский флаг над Херсоном.
Через 301 день после начала войны наш президент выступает в Конгрессе США.
Решение о выделении танков Leopard принимают через 335 дней, а самолетов F-16 – через 449.
На 361-й день российской агрессии президент США Джо Байден прогуливается по Михайловской площади Киева.
433 дня понадобилось, чтобы неизвестные антифашисты и противники войны прислали привет дроном по Кремлю.
На 485-й день «бунт основателя признанной преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина» всему миру продемонстрировал гнилость и бессилие путинской России.
На 500-й день мы стали ближе к нашей победе!
P.S. Невозможно победить народ, который борется за свободу и справедливость. Движение истории, ее тектонических плит началось, и в этом движении правда на нашей стороне.
Алексей Данилов, Facebook