Пшик премьера Головченко Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

8.07.2023, 15:30

Переживем ли «изобилие»?

В Беларуси возникла новая проблема. В этот раз с изобилием, о котором рассказал премьер Роман Головченко.

«Помните такое было: «Пережили голод-переживем и изобилие». То есть сейчас, действительно, нам надо переживать изобилие», — заявил он.

В изобилии у нас, оказывается, молочка, объемы переработки которой за последние 25 лет увеличились в 30 раз. Головченко, правда, об этом говорит гордо. Мол, «очень прилично раскачали мощности» производства. Мы, конечно, не пессимисты, но особо радоваться данной новости не стали, поскольку логичным становится вопрос, куда это самое «изобилие» будем девать?

Так называемые «молочные войны» России и Беларуси только-только закончились и гарантии, что они не возникнут вновь, нет. Поставлять молочку в Европу тоже едва ли представляется возможным. С вероятностью в практически 100% европейцы от нашего предложения откажутся из принципа. Значит, придется вариться в этом деле самим.

Следует понимать, что рост молочной продукции неразрывно связан и с ростом поголовья скота, который требует ухода, корма. Если говорить об экологичной продукции, то нужны и пастбища, а это немалые территории. Только вот Беларусь она ж не только для коров, она и для людей, нуждающихся в чистой земле.

Кроме того, с увеличением надоев растет и потребление скотом воды. Среднестатистическая дойная корова в сутки выпивает от 100 до 150 литров воды, а если их много? Ну это, конечно, если нормально ухаживать за животными, а не кормить их непонятно чем, провоцировать падеж скота либо бездумно гнаться за красивыми цифрами.

В общем, как бы то ни было гордости из-за данного показателя у нас не прибавилось. При отсутствии четких планов по реализации полученного избытка молочной продукции все это выглядит не больше, чем пшик.

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