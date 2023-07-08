Литва назвала официальную причину закрытия границы с Беларусью в пункте пропуска «Мядининкай» 6 8.07.2023, 15:34

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Движение было остановлено сегодня в 13:00.

Решение о временном закрытии государственной границы в пункте пропуска «Мядининкай» было принято после того, как беларусские чиновники отказались принять гражданина Пакистана, который пытался въехать в Литву по поддельным документам.

Об этом пишет BNS со ссылкой на литовскую Государственную пограничную службу.

Гражданам, направляющимся в Беларусь и из Беларуси, рекомендуют выбирать другие пункты пересечения границы.

Напомним, белорусский ГПК сегодня сообщил, что в 13:00 литовская сторона «в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Мядининкай» (напротив пункта пропуска «Каменный Лог»).

Ранее о мигранте на нейтральной полосе сообщали очевидцы.

«Развернулся спор на счет мигранта, который сидел в нейтралке, литовцы попросили вернуть его назад в РБ, наши не приняли, ну и литовцы закрылись», – писали в сети.

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