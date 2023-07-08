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ГАИ стала с помощью шприца проверять топливо в баках белорусов

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  • 8.07.2023, 15:46
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ГАИ стала с помощью шприца проверять топливо в баках белорусов

Зачем?

Уборочная кампания в Беларуси уже началась, в сельхозорганизации «хлынули реки» нефтепродутов. А значит, милиция стала проводить рейды по выявлению хищений топлива, зерна и не только, отмечает «АвтоГродно».

Порой инспекторы ГАИ даже проверяют топливо в баках легковушек. Как известно, топливо, которое используется при сельхозработах, порой окрашивают: как правило, бензин имеет синий оттенок, дизель – зеленый.

Сотрудник Слуцкой Госавтоинспекции в ходе рейда проверил автомобили работников одной из сельхозорганизаций района. В баке личного автомобиля оказалось крашеное топливо. Как видим, чтобы проверить цвет топлива в баке, инспектор ГАИ использовал шприц. Какое наказание понес автовладелец, не сообщается.

Но сегодня милиция рассказала об ответственности за кражу ГСМ, о случаях, когда наступает уголовная ответственность, и о наказании покупателя окрашенного топлива.

За хищение нефтепродуктов нарушитель привлекается к ответственности по ст.11.1 КоАП «Мелкое хищение», санкция которой помимо штрафа (до 30 базовых величин) и общественных работ предусматривает административный арест.

Но если похищены ГСМ на сумму, превышающую 10 базовых величин (370 руб.), наступает уголовная ответственность по ст.205 УК (до трех лет лишения свободы) или ст.210-211 УК (до четырех лет лишения свободы со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности).

Покупатели краденого окрашенного топлива привлекаются к ответственности по ч.3 ст.13.23 КоАП «Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь», санкция которой предусматривает наложение штрафа от 10 до 50 базовых величин за приобретение, хранение, использование или реализацию физическим лицам окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции.

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