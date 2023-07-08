Ученые: Настольные игры с раннего возраста развивают математические способности 1 8.07.2023, 15:59

Речь идет о детях в возрасте от трех до девяти лет.

Даже помимо смеха и веселья за столом, настольные игры предлагают еще одно преимущество, особенно для детей. Они могут стать ключом к развитию математических навыков вашего ребенка. Согласно исследованию, проведенному сотрудниками Папского католического университета в Чили, игры с цифрами и подсчетами, такие как «Монополия», могут значительно повысить математические способности ребенка, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Это исследование, в ходе которого было изучено 19 различных других исследований, показало, что настольные игры могут помочь детям в возрасте от трех до девяти лет улучшить понимание цифр, счет, сложение и способность определять, больше или меньше одно число по сравнению с другим.

Дети в этих исследованиях участвовали в специальных занятиях по настольным играм, которые проводились два раза в неделю, каждое из которых длилось около 20 минут в течение полутора месяцев. Их математические способности оценивались до и после занятий.

Результаты показали значительное улучшение математических навыков детей после участия в этих занятиях. Фактически, почти треть детей, игравших в эти игры, справились с математическими заданиями лучше, чем те, кто не участвовал в этих специальных игровых занятиях.

Но это не значит, что каждый ребенок должен бросить все дела и постоянно играть в настольные игры. Это просто интересный вывод о том, что такие игры могут положительно влиять на базовые математические навыки ребенка. По словам доктора Хайме Балладареса, ведущего автора исследования, необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы изучить влияние этих игр на другие когнитивные и развивающие навыки.

Интересно, что отдельное исследование, опубликованное на прошлой неделе, также показало, что интеграция музыки и математики в процессе обучения может привести к повышению результатов, особенно для младших школьников, изучающих арифметику. Проанализировав почти 50-летние исследования, авторы обнаружили, что дети лучше успевают по математике, когда в их уроки включена музыка. По предположению исследователей, это может быть связано с получением удовольствия, повышением вовлеченности учащихся и потенциальным снижением страха или тревоги, связанных с изучением математики.

Это исследование заставляет по-другому взглянуть на привычные и веселые семейные забавы и предполагает, что за игровым столом может происходить больше обучения, чем мы думаем. Речь идет не только о веселом времяпрепровождении — ваш ребенок может одновременно развивать свои математические навыки и другие когнитивные способности.

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