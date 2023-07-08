закрыть
8 июля 2023, суббота, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ откинули россиян возле Клещиевки: карты

  • 8.07.2023, 16:03
  • 3,998
ВСУ откинули россиян возле Клещиевки: карты

Этот населенный пункт имеет важное тактическое значение.

Украинские военные откинули российских оккупантов возле села Клещиевка Бахмутского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState.

Согласно данным карты, украинские бойцы взяли под контроль высоту 233,3 в районе Клещиевки в Донецкой области.

Кроме того, украинские защитники откинули противника в районе Новодаровки Пологовского района Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Вчера спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские защитники продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении за сутки. В частности, военные достигли частичного успеха в районе Клещиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

Село Клещиевка имеет тактическое значение, ведь продвижение еще дальше на восток фактически перережет сообщение с оккупированной Горловкой, что может создать определенные проблемы для оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец