ВСУ откинули россиян возле Клещиевки: карты
- 8.07.2023, 16:03
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Этот населенный пункт имеет важное тактическое значение.
Украинские военные откинули российских оккупантов возле села Клещиевка Бахмутского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState.
Согласно данным карты, украинские бойцы взяли под контроль высоту 233,3 в районе Клещиевки в Донецкой области.
Кроме того, украинские защитники откинули противника в районе Новодаровки Пологовского района Запорожской области.
Контрнаступление ВСУ
Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
При этом враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Вчера спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские защитники продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении за сутки. В частности, военные достигли частичного успеха в районе Клещиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.
Село Клещиевка имеет тактическое значение, ведь продвижение еще дальше на восток фактически перережет сообщение с оккупированной Горловкой, что может создать определенные проблемы для оккупантов.