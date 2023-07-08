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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

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  • 8.07.2023, 16:14
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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

Где белорусам выгоднее всего купить валюту?

Доллар на нынешней неделе на торгах преимущественно дорожал. С российским рублем ситуация была противоположной. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов курс продажи банками доллара — 3,053 рубля, а евро — 3,33 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,1 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,053 рубля («БНБ-Банк», «Паритетбанк», «Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк» — 3,043 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,37 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Белинвестбанк» (3,33 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «СтатусБанк», «Технобанк» — 3,32 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,59 рубля за 100 российских рублей («БСБ Банк»), а самый низкий — 3,388 рубля («РРБ-Банк»).

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