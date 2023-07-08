Подоляк: Война Украины и России не затянется на годы, ресурсы этого не позволят 8.07.2023, 16:19

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Военно-промышленные комплексы Украины и ее партнеров работают все интенсивнее.

Учитывая ресурсы Украины и России, война между странами не сможет затянуться на годы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Meduza.

Как пояснил Подоляк, ресурсные возможности Украины постепенно растут. Несмотря на то, что Украина не получает быстро те или иные компоненты для ведения боевых действий, однако в будущем темпы будут расти, поскольку военно-промышленные комплексы страны и партнеров работают все интенсивнее.

Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц - а сейчас совсем другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений», - отметил Подоляк.

Тем временем ресурсы России постепенно сокращаются. По словам советника руководителя Офиса президента Украины, враг потратил практически все, что имел до войны, а докупать где-то те или иные материалы для производства новых объемов оружия и ракет - это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке.

«Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, здесь нужно с большим дисконтом продавать свой товар и одновременно с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ», - добавил Подоляк.

- Я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства, - отметил Подоляк.

В то же время, если Россия все же зацепится за вышеупомянутый сценарий, она сможет провести дополнительную милитаризацию и модернизацию армии, что, в свою очередь, в будущем приведет к повторной войне.

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