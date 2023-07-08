Белорусские университеты упали в международном рейтинге 7 8.07.2023, 16:24

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БГУ потерял сразу 99 позиций.

Белорусские университеты упали в авторитетном международном рейтинге QS World University Rankings. В конце июня составители списка опубликовали данные к 2023-2024 учебному году, сообшает «Еврорадио».

Лучший из белорусских вузов — БГУ — потерял 99 позиций и опустился на 387 место. Это единственный университет нашей станы, который входит в топ-500 рейтинга.

Всего же в чарте присутствуют три белорусских вуза. И позиции двух оставшихся тоже не улучшились. БНТУ вывалился из группы 751-800 в следующую — 801-850, где он находился с 2019 по 2021 год. А БГУИР и вовсе провалился в хвост рейтинга. Университет, который готовит айтишников, теперь в группе 1201-1400. Из 1497 учтённых вузов

Почему так произошло?

Эксперты объясняют, что этом году составители рейтинга использовали новую методологию. Был уменьшен вес прежних критериев, в том числе и «соотношение студентов и преподавателей», где были традиционно сильны наши университеты. Также были добавлены новые критерии: «результаты трудоустройства выпускников», «международное научное сотрудничество» и «устойчивость». Эти критерии обрушили рейтинги наших университетов.

К примеру, критерий «международное научное сотрудничество» не мог не потянуть наши ВУЗы вниз, ведь Беларусь находится под западными санкциями.

Кто возглавляет рейтинг?

Лучшие университеты мира находятся в США и Великобритании. Возглавляет список Массачусетский технологический университет — он в топе уже более 10 лет подряд.

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