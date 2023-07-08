Украина приближает победу: хроника успехов ВСУ за 500 дней войны 1 8.07.2023, 16:31

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Украинские воины развенчали миф о «непобедимом» «Кинжале».

Ровно 500 дней назад войска РФ начали полномасштабное вторжение в Украину. Их «спецоперация» должна была завершиться за две недели, но тянется до сих пор с огромными потерями для оккупантов. А украинцы выстояли и продолжают бороться, отвоевывая каждый метр земли в войне за свободу.

О главных достижениях украинских защитников за 500 дней войны рассказывает РБК-Украина.

Оборона Киева и северных областей

Первым провалился «амбициозный план» россиян захватить украинскую столицу за три дня и пройти парадным маршем по Крещатику. В Киев оккупантам зайти не удалось, бои завершились разгромом элитных войск РФ.

Враг не мог перемещаться из-за подрыва ВСУ дамбы и разлива реки Ирпень. К тому же многокилометровые колонны техники на подступах к Киеву стали мишенью для Bayraktar и артиллерии. Без резервов оккупанты фактически оказались в ловушке, а войска, которые шли на подкрепление, ВСУ активно уничтожали в Сумской и Черниговской областях.

Ко 2 апреля 2022 ВСУ освободили всю Киевскую и Черниговскую область. На 47 день войны была освобождена Сумская область. Свое отступление россияне объяснили «жестом доброй воли», но отходя из занятых предместий столицы оставили после себя свидетельства массовых военных преступлений. Только в Буче оккупанты убили более 400 мирных жителей.

Уничтожение «Москвы»

13 апреля 2022 две украинские ракеты «Нептун» поразили флагман российского флота «Москва». После попадания ракеты на борту сдетонировали боеприпасы, корабль накренился и перевернулся, эвакуацию экипажа осложнял шторм на море. На следующий день Москва отправилась на дно. Россия до сих пор не признает реальное количество погибших.

Затопление «Москвы» стало самой дорогой потерей российской армии в войне. Стоимость корабля оценивалась в 750 млн долларов. Но также это было и стратегическим поражением для оккупантов.

После уничтожения «Москвы» с мощными системами ППО на борту флот агрессора остался без прикрытия от ударов с воздуха, а планы оккупантов по высадке десанта в Одессе или Николаеве были обречены.

Освобождение Змеиного

Затопление «Москвы» сыграло ключевую роль в деоккупации Змеиного. На острове оккупанты разместили подразделения ПВО, подразделения с реактивными системами залпового огня, катерную группу и подразделения спецназначения РФ.

Без прикрытия «Москвы"ъ» ВСУ получили возможность наносить удары по позициям и технике россиян на Змеином, а окончательно выбить их с острова помогла украинская САУ «Богдана».

Змеиный был захвачен РФ в первый день войны, а 30 июня 2022 года ВСУ освободили его. В дальнейшем это позволило разблокировать судоходство из украинских портов в Черном море, вскоре заработал «зерновой коридор».

На 500 день войны президент Украины Владимир Зеленский посетил остров и почтил память погибших в битве за Змеиный.

Стремительный Харьковский прорыв

Контрнаступление украинских воинов на Харьковщине стало полной неожиданностью для армии врага. ВСУ прорвались вглубь оккупированных территорий, заставив войска РФ оставить свои позиции и большое количество техники (приблизительная стоимость ее оценивается в 700 млн долларов). Оккупанты потеряли Балаклею, Купянск - важный транспортный узел, через который шло снабжение оккупантов, а также они сбежали со своей базы в Изюме.

За неделю с 6-го по 12 сентября, практически вся территория области была освобождена. Силы обороны деоккупировали почти 9000 кв. км площади и полтысячи населенных пунктов.

После операции на Харьковщине контрнаступление ВСУ продолжилось на севере Донецкой области. Силы обороны взяли оккупантов в Лимане в «котел», и через несколько дней освободили город. 4 октября 2022 флаг Украины взвился над Лиманом, который находился под оккупацией с мая 2022.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 на мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией, прогремел взрыв, в результате которого была уничтожена часть дорожного полотна и пострадали железнодорожные пути.

Повреждение предмета «гордости» президента страны-агрессора Путина стало большим ударом по имиджу РФ, а также осложнило снабжение оккупантов вооружением.

Подводя итоги 500 дней войны, замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила,что первый удар по Крымскому мосту был нанесен, чтобы сломать логистику врага.

Освобождение Херсона

Херсон находился под оккупацией 8 месяцев - со 2 марта до 11 ноября 2022. Это был единственный областной центр Украины, который оккупантам удалось захватить с начала полномасштабного вторжения.

Его освобождение стало результатом планомерной работы ВСУ по уничтожению логистики врага на юге. Силам обороны удалось установить огневой контроль над военными базами и пунктами управления оккупантов. Российское военное командование было вынуждено объявить об отводе войск на левый берег Днепра в Херсонской области, якобы для сохранения личного состава.

В ходе проведения наступательной операции в Херсонской области украинские войска освободили до 5580 кв. км территории и около 200 населенных пунктов.

11 ноября 2022 ВСУ зашли в Херсон, а через 3 дня его посетил президент Владимир Зеленский и принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Глава Украины назвал потерю оккупантами Херсона символом переломного момента в войне, "когда она еще не окончена, но уже известно, чьей будет победа".

Миф о «непобедимом» «Кинжале» развенчан

В ночь на 4 мая 2023 во время атаки на Киев украинские силы ПВО впервые сбили аэробаллистическую ракету Х-47 «Кинжал», таким образом развенчав миф о непобедимом российском оружии, которому якобы нет аналогов в мире.

«Кинжал» был уничтожен благодаря комплексу ЗРК Patriot, который Украина получила от США в рамках военной помощи. 16 мая наши силы ПВО уничтожили еще 6 вражеских Х-47.

Летнее контрнаступление

С мая 2023 Силы обороны Украины активизировали удары по складам боеприпасов, расположениям войск, системам ПВО российских захватчиков на оккупированных территориях и начали операции по разведке боем на нескольких направлениях на Юге и Востоке Украины.

В результате тяжелых боев ВСУ удалось освободить населенные пункты на Запорожском, Мелитопольском, Бердянском направлениях (Пятихатки, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Лобковое, Нескучное, Новодарьевка), есть успехи в продвижении на Бахмутском направлении.

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