Что прямо сейчас происходит в пункте пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе? 8.07.2023, 16:38

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Рассказали очевидцы.

Сегодня в 13:00 Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусью.

Около 16:20 в Telegram-чате пересечения границы сообщили, что на погранпереходе Каменный Лог — Мядининкай Литва возобновила пропуск автобусов, пока что только с литовскими номерами.

Отметим, что решение о временном закрытии государственной границы в пункте пропуска «Мядининкай» было принято после того, как беларусские чиновники отказались принять гражданина Пакистана, который пытался въехать в Литву по поддельным документам.

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