Президент Латвии: Миру угрожают имперская Россия и режим Лукашенко 8.07.2023, 16:56

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Об этом Эдгарс Ринкевичс заявил в своей инаугурационной речи.

Сегодня, 8 июля, Эдгарс Ринкевичс принял присягу в Сейме Латвии и вступил в должность президента страны. В своей инаугурационной речи он не обошел и войну России против Украины, сообщает ERR.

- Миру, Европе и нашему региону угрожают имперская Россия и режим Лукашенко. Внешняя политика нашей страны не имеет и не будет иметь времени на ошибки. Нам и дальше нужно будет действовать быстро, решительно и мудро, - заявил Ринкевичс.

Он пообещал, что внешняя политика и политика безопасности Латвии останутся неизменными. В частности, страна и дальше будет выступать за сильные и эффективные НАТО и ЕС, а также поддерживать международный порядок, основанный на законах и тесное сотрудничество с друзьями и союзниками.

Кроме того, Ринкевичс заявил, что Латвия будет продолжать поддерживать украинский народ в борьбе за свободу до окончательной победы Украины.

- Мы будем продолжать бороться с российским империализмом и его злой мировой идеологией, - сказал он.

Ранее президенты Литвы, Польши и Латвии предупредили НАТО об угрозе из Беларуси.

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