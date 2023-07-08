Головоломка для людей с высоким IQ: найдите скрытое число на фото

Головоломка для людей с высоким IQ: найдите скрытое число на фото3
- 8.07.2023, 17:01
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Проверьте свою наблюдательность.
Головоломки и оптические иллюзии, оказывается, - это не только для развлечения, но и отличные способы проверить свой IQ и наблюдательность. У вас высокий уровень интеллекта, если вы можете разгадать эту хитрую оптическую иллюзию всего за три секунды. Ваша задача - найти число 808, которое скрывается в последовательности 888, пишет «Униан».
Это может показаться легкой задачей, но тем, у кого высокий IQ, будет легче добиться успеха из-за нехватки времени.
Вам нужно внимательно просмотреть каждую строку, чтобы найти скрытое число, и только те, кто обладает исключительными навыками наблюдения и «глазами орла», смогут его заметить.
Ответ можно посмотреть здесь.
Пишите в комментариях, за сколько вам удалось найти скрытое число.