Политолог: КГБ может разменять Путина на сохранение себя и РФ
- 8.07.2023, 17:17
Сегодняшняя Россия может рухнуть, как это было с СССР.
По логике процесса мы почти точно придем в точку, когда коллективное КГБ предложит Западу в жертву Путина, считает украинский политолог Михаил Басараб.
Неважно, как именно они будут готовы это выполнить или имитировать. Они точно захотят разменять его «наказание» или «исчезновение» взамен сохранения самого КГБ и оболочки в виде так называемой РФ. А дальше будет предложено начать все с чистого листа. Все ради того, чтобы пойти на новый круг самовоспроизводства этой фабрики вечного угнетения и смерти.
Это совратит многих на Западе. Наша задача — не дать миру купить это искушение.
Этой проблемы гарантированно удастся избежать, если сегодняшняя Россия рухнет, как СССР, гораздо быстрее, чем кто-либо будет готов говорить с ними о компромиссах.