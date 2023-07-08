Литва полностью закроет границу с Беларусью? 1 8.07.2023, 17:30

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Белорусы высказали свои предположения.

Сегодня в 13:00 Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусью.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях поддержали решение Литвы. Приводит некоторые из них:

«Скажите спасибо, что только один пункт, а могли и вовсе границу с Беларусью на время саммита НАТО закрыть. Хотя еще не вечер, посмотрим, что будет в воскресенье».

«Пора бы уже полностью границу перекрыть! Ультиматум!».

«Лукашисты уже подняли вой на болотах?».

«Молодцы литовцы. Вот так и надо отвечать картошке с усами».

«Хвалёные белорусские пограничники не смогли распознать поддельные документы. Эта служба в Беларуси превращается в сплошное посмешище».

«Надо замаскироваться под пакистанца, чтобы выпустили из Беларуси, не проверив телефон».

«Правильно Литва сделала, не берут «ябатьки» назад нелегалов - закрыть границу полностью».

«Литовцы! Давно пора, чего то ждали и терпели столько?».

«Да закрывайте уже полностью и Польша, и Литва границы с Беларусь».