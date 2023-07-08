Медведев устроил истерику из-за заявлений США и Украины 74 8.07.2023, 17:33

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Он снова принялся угрожать «армагедоном».

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь отличился своими истерическими заявлениями. Так на фоне возможности вступления Украины в НАТО, неадекватный российский политик снова начал угрожать ядерным оружием.

Свои очередные истерические заявления Медведев изложил в своем Telegram-канале, отмечает «Обозреватель». В частности, столь бурную и неадекватную реакцию у политика вызвало недавнее интервью президента США Джо Байдена.

Так, Медведев грубо обозвал Байдена, поскольку во время интервью президент США напомнил, что несколько лет назад он отказал российскому президенту в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО.

Также российского политика очень возмущает то, что США вместе с западными странами продолжают поставлять Украине оружие, чтобы та и могла и дальше успешно противостоять российским захватчикам. Медведев также пригрозил, что реализация натовской перспективы для Украины означает начало Третьей мировой войны и в очередной раз заявил о «ядерном армагедоне».

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