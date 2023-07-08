Португалия присоединилась к «коалиции» стран, поддержавших вступление Украины в НАТО 8.07.2023, 17:56

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Португалия стала 23 государством, которое заключило соответствующую декларацию.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время телефонного разговора приняли совместную декларацию, в которой португальская сторона поддержала движение Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщает «Европейская правда».

В совместной декларации, опубликованной на сайте Офиса президента, указано, что «Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия».

«Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года2, – говорится в документе.

В декларации Лиссабон также подтверждает поддержку Украины в развязанной Россией полномасштабной войне, готовность поддерживать ее в различных форматах и организациях, а также признание европейских стремлений Киева.

Португалия стала 23-им государством, заключившим подобную декларацию с Украиной, после Болгарии, которую Владимир Зеленский посетил ранее на этой неделе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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